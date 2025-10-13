Ответ гособвинения прозвучал в начале главного судебного разбирательства (ГСР) по обвинению блогера-активиста в вымогательстве. Из него следует: юрист птицефабрики ТОО Poultry Agro, которую Сарсенбаев уличил в санитарных нарушениях, просил Миршата удалить видео из интернета, на что тот не согласился. И взамен на прекращение компрометирующих публикаций потребовал от юриста машину, либо 20 млн тенге.

Видео о нарушениях птицефабрики повлекло проверки, в результате которых ТОО оштрафовали на 688 000 тенге. На предварительном слушании прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ определял штрафы, как экономический и репутационный ущерб для предприятия.

- На начало 2025 года его канал в YouTube под названием «Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева» насчитывал 2 370 подписчиков, обладал определенной аудиторией и привлекал внимание общественности, - зачитывал он обвинительное заключение. - 5 февраля Сарсенбаев, находясь в районе пометохранилища, стал свидетелем вывоза выбракованной птицы ТОО "Poultry Agro". Зная, что эти действия нарушают санитарные нормы и правила утилизации отходов, с целью фиксации он снял нарушения на камеру телефона. 7 февраля он опубликовал видео, акцентируя внимание на возможных нарушениях. Публикация повлекла проведение проверок. Были наложены штрафы на общую сумму 688 000 тенге, что повлекло как имущественные, так и репутационные издержки.

Однако вменяют Миршату Сарсенбаеву не косвенный имиджевый урон, а прямое вымогательство - его судят по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Если вина будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

А подробности инкриминируемого Сарсенбаеву деяния рассказала на первом заседании ГСР адвокат подсудимого Эльмира САНКАЕВА. Она озвучила ответ областной прокуратуры на ее запрос, чтобы в последующем доказывать незаконность содержания блогера под стражей. Причина - ошибки следствия, которые, по мнению защитника, обнажает этот ответ:

- Следствием установлено, что 10 февраля 2025 года юрист птицефабрики Игорь ШИШОВ (теперь представляющий потерпевшего в суде - «НГ») встретился с Сарсенбаевым в здании районного дома культуры, где последний выдвинул требования о передаче автомобиля, либо денежных средств в размере 20 млн тенге. Однако по заявлению, зарегистрированному в ЕРДР, события имеют место в январе 2025 года. 19 февраля при повторной встрече Сарсенбаев вновь озвучил условия передачи денежных средств, при этом сказал: «Видео удалить не могу, но могу установиться. Что ты предлагаешь?» В этот же день денежные средства в размере 15 млн тенге как часть от общей суммы были переданы последнему под контролем сотрудников полиции.

Санкаева ходатайствовала о приобщении к материалам дела ее адвокатского запроса в департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области и ответ ведомства. В запросе адвокат спрашивала о зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) в январе 2025 года заявлениях о вымогательстве. Заявления Шишова среди них не оказалось.

Затем она ходатайствовала о приобщении к материалам дела постановления о частичном удовлетворении ее жалобы от 10 сентября 2025 года, подписанном первым заместителем прокурора Костанайской области. В жалобе она просила признать незаконной регистрацию досудебного расследования, признать необоснованными назначение и проведение повторной экспертизы и признать незаконными содержание под стражей и продление меры пресечения.

- Результаты изучения показали, что жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям, - отметила Санкаева. - Началом досудебного расследования является регистрация заявления об уголовном правонарушении. Как следует из материалов дела, 10 февраля 2025 года в департамент полиции обратился юрист ТОО Шишов по факту вымогательства автомашины, либо денежных средств в сумме 20 млн тенге, однако данное заявление в ЕРДР зарегистрировано не было. В ходе расследования 14 мая 2025 года по делу проводилась судебная экспертиза, согласно которой в речи Сарсенбаева установлены признаки принуждения потерпевшего к определенным действиям под давлением угрозы распространения сведений. Именно поэтому была назначена дополнительная экспертиза, обусловленная обеспечением полноты. И нарушения нормы УК РК, по мнению прокуратуры, допущено не было. В соответствии с постановлением старшего дознавателя Султанбекова процессоры, компьютеры, флеш-карты, не имеющие отношения к делу, подлежат возврату. В связи с этим 6 августа 2025 года эти вещи были возвращены, тогда как 3 марта было вынесено постановление об их возврате. Почему такое длительное время вещи не возвращали, непонятно. И прокуратура области не находит в данном случае никаких нарушений.

Защитники Миршата потребовали от Шишова уведомления о его статусе адвоката. По их мнению, он обязан это сделать, даже если участвует на процессе, как представитель потерпевшего, а не как адвокат птицефабрики:

- Я хотела бы, чтобы мы все таки выяснили участие Шишова, - сказала Санкаева. - Потому что он указан, как представитель потерпевшего, однако до сего дня сторона защиты не убедилась в том, что Шишов является представителем. Он член коллегии адвокатов.

- Не нашла доверенности на физическое лицо, - поддержала коллегу защитница подсудимого Снежанна ЖУКОВА. - У нас потерпевшим является физическое лицо, однако доверенность не представлена.

- Я думаю, если бы сторона защиты ознакомилась с определением суда, то таких вопросов бы и не задавали, - ответил Шишов. - В данной ситуации я не выступал как адвокат. Мы провели беседу. Для того, чтобы провести беседу с Сарсенбаевым, мне это не нужно. Впоследствии я обратился в органы полиции, поэтому статус на сегодняшний день судом определен, как представитель потерпевшего. Да, я имею статус адвоката, но это не значит, что я с ним (директором ТОО Кайратом Маишевым - "НГ") везде хожу в повседневной жизни и при определении производственных вопросов.

- На основании ч. 1 ст. 46 Закона "Об адвокатской деятельности" адвокат для представления интересов всегда должен приложить уведомление, которое говорит не только о защите, но и о представительстве, - сказала Жукова. - И при защите, и при представительстве. У нас потерпевшим признана не птицефарбика, не юридическое лицо, а физическое лицо - генеральный директор Кайрат Маишев. Доверенность должна быть на физическое лицо.

Судья в требовании стороны защиты отказала, поскольку, согласно материалам дела, потерпевшим признана именно ТОО в лице директора, доверенность птицефабрики на Шишова предоставлена и нет необходимости в предоставлении уведомления о представительстве.

Стороны продолжат разбирательство 17 октября.

Фото автора