Количество жалоб на качество обслуживания инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов увеличивается. Об этом 13 октября на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Арип МЕНДЕКИНОВ.

Подвал жилого комплекса "Альфа Бета" застройщик продал частным лицам / Фото из архива "НГ"

- Имеются случаи, когда в многоквартирных домах часть подвального помещения находятся в руках частных лиц, - пояснил он. - К примеру, это дом № 4 по ул.Уральской, дом № 143 по пр. Аль-Фараби, дом № 1/1 по ул. Герасимова. Собственники подвалов препятствуют нормальному функционированию сетей и их обслуживанию. Соответственно, не устраняются последствия аварий и канализационные заторы, что приводит к сырости и неприятным запахам. На владельцев подвала в доме № 143 по пр. Аль-Фараби жители в этом году жаловались уже 6 раз.

Жалуются костанайцы и на бездействие коммунальных предприятий, которые обслуживают жилые дома.

- К примеру, жители домов по ул. Кравцова, Уральской, Мауленова жаловались на затопление подвалов сточными и канализационными водами, - отметил главный санитарный врач Костаная. - Коммунальными предприятиями не проводятся профилактические мероприятия по недопущению аварий. За нарушения требований санитарных правил привлечены к ответственности два коммунальных предприятия на общую сумму 943 680 тенге. Также выросло число обращений на заторы в наружных канализационных колодцах на придомовой территории. Подвалы топит, особенно в новых домах.

Мендекинов добавил, что коммунальные службы не всегда учитывают санитарные нормы при выборе места для размещения контейнерных площадок - ставят их слишком близко к домам и детским площадкам.

Фото автора

- Это дикость, что подвалы могут быть частными! - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Это объекты общего пользования. Это же неправильно, что в городе есть частные подвалы! Вы в курсе этого Габит Жалилдинович? Как они в частную собственность попали?

- Так получилось, - ответил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ.

Аким поручил разобраться в этом вопросе и еще раз подчеркнул, что не может быть подвал частным, если там проходят коммуникации.

- И вообще надо ускорять работу с установлением кондоминиумов, - сказал аким. - Чтобы у всех были кондоминиумы, тогда будет разграничение ответственности. Ко мне на прием люди приходили, рассказывали о случаях, когда владельцы магазинов в подвалах закрывали двери и не пускали жильцов в подвал зайти. У кого-то прорвало, ищут хозяина подвала, а он где-то в Турции отдыхает. А ключи у кого? Таких много вопросов бытовых. Я сам сталкивался с тем, что такое в подвал в многоквартирном доме пройти.

Практика продажи подвалов в Казахстане вполне легальная. Застройщики сами продают их как нежилые помещения. Совсем недавно, 23 сентября, в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу ОСИ «Зеленая» к застройщику ТОО «Елена Д». Представители объединения требовали признать договоры продажи подвальных помещений недействительными, а также обязать застройщика привести канализацию в подвале в соответствие с рабочим проектом (во избежание новых ЧП).

В суде представители ОСИ и госорганов настаивали, что не может быть подвал частным. А юрист компании-застройщика Елена Марар им отвечала:

- Проектом было предусмотрено строительство нежилых помещений в подвале. Они были построены согласно проекту. Акт приемки на сегодня никем не оспорен, право собственности «Елены Д» никем не оспорено. ТОО имело юридическую возможность продать это помещение. Строительство нежилых помещений в подвалах - повсеместная практика не только в Костанае, а по всей территории РК. Так как это предусмотрено проектом, это является законным.

Суд согласился с тем, что застройщик должен привести канализацию в соответствие с рабочим проектом, однако признавать договоры продажи подвалов недействительными отказался. Апелляционная коллегия оставила это решение без изменений.