Свои первые матчи XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» провел в южной столице против «Алматинского легиона».

По кольцу «Алматинского Легиона» бросает Михаил Сыч / Фото nbf.kz

К сожалению, из-за травм в матче не смогли принять участие лидеры костанайского клуба Антон Быков, Шаим Куанов, Рустам Валиев и Павел Ильин.

В стартовой пятерке в составе БК «Тобол» на паркет спортивного комплекса «Champ1on» вышли 16-летний Тимур Валиев, 17-летние Рустам Хасенов, Дарим Султанов и Михаил Сыч, а также 24-летний Адильбек Битенов.

В первой четверти обе команды нанесли с игры по 16 бросков по кольцу соперника, при этом костанайские баскетболисты всего четыре раза поразили цель. А вот хозяева были намного точнее в своих атаках, допустив четыре промаха. И с учетом штрафных бросков «Алматинский Легион» уверенно выиграл первую десятиминутку - 28:12.

События во второй четверти развивались примерно по тому же сценарию, и к большому перерыву отставание «Тобола» достигло 35 очков - 58:23.

Третья четверть получилась самой результативной у костанайского клуба, набравшего за десять минут 18 очков. Однако перед заключительным игровым отрезком и хозяева немного увеличили свое преимущество - 81:41.

Отыграть отставание в сорок очков в четвертой четверти не представлялось возможным, зато у молодых костанайских баскетболистов получилось одержать победу в этой десятиминутке, не отразившейся, впрочем, на общем итоге матча - 95:58 (28:12, 30:11, 23:18, 14:17).

Броском по кольцу завершает проход Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Самым результативным в составе «Тобола» в этом поединке стал самый опытный наш игрок, из выходивших на площадку, Адильбек Битенов, набравший 28 очков. Второй показатель у 18-летнего Рамиля Уразбаева - 15 очков. По 6 очков набрали Дарим Султанов и Михаил Сыч, и еще 3 очка на счету Адиля Султанова.

В повторном поединке этого противостояния в стартовой пятерке «Тобола» Тимура Валиева заменил Рамиль Уразбаев, а вместо Дарима Султанова вышел его брат Адиль.

Бросок наносит Адиль Султанов / Фото nbf.kz

В первой четверти хозяева вновь добились значительной разницы в счете - 31:14. Во втором игровом отрезке «Алматинский Легион» повторил свой результат, а у костанайцев всего лишь два броска достигли цели, и к большому перерыву преимущество алматинского клуба стало более чем трехкратным - 62:19.

Первую же после перерыва четверть «Тобол» провел очень результативно, сумев набрать с игры гораздо больше очков, чем хозяева. Но гостей в этой десятиминутке подвела игровая дисциплина, вылившаяся в 12 штрафных бросков по их кольцу. И за счет их реализации алматинскому клубу удалось свести преимущество соперника в этом игровом отрезке до минимума. А разница в счете перед заключительной четвертью вновь была огромной - 88:46.

Молодые игроки «Тобол», только еще набирающиеся опыта, практически на равных боролись с соперником в четвертой десятиминутке, но все же уступили в ней, позволив «Алматинскому Легиону» достичь в итоге трехзначного счета - 105:60 (31:14, 31:5, 26:27, 17:14).

С мячом Адильбек Битенов / Фото nbf.kz

Лучшим игроком матча в составе «Тобола» стал Дарим Султанов, набравший 21 очко. На два очка меньше на счету Адильбека Битенова - 19 очков. Адиль Султанов набрал 18 очков и еще 2 очка на счету Рамиля Уразбаева.

Следующие матчи БК «Тобол» будет проводить 26 и 27 октября дома на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», где его соперником станет «Астана», для которой это будут первые игры в чемпионате.