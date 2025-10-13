По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 октября, ночью на западе и северо-западе области пройдут осадки в виде дождя и снега. В среду, 15 октября, осадков не ожидается.

В Костанае в ближайшие двое суток по прогнозу - без осадков.

- Во вторник ночью по области будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 5-10 °С, на юге 13 °С. В ночь на среду термометры покажут -1...-6 °С, на юге +5 °С. Днём воздух прогреется до 5-10 °С, на юге до 13 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 0...-2 °С, днём 8-10 °С. В среду ночью в областном центре ожидается -1...-5 °С, днём 8-10 °С.

В ближайшие два дня ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями в среду до 15-20 м/с на западе и юге области.

Фото Андрея СКИБЫ