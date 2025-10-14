Напомним, этап судебных разбирательств между областным управлением информатизации и ТОО «Коркем Телеком», реализующим в городе проект «Сергек», завершился, а месяц назад, 3 сентября, коллегия облсуда признала правомерным расторжение между ними договора государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Фото предоставлено читателем "НГ"

После проведения проверки департаментом внутреннего государственного аудита условий договора и их документального обеспечения, которому предшествовала проверка прокуратуры, были выявлены нарушения. В частности, в сертификации оборудования и его несоответствия отраженному в договоре.

- Костанайский областной суд оставил нашу апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции без удовлетворения, - комментировала «НГ» 3 сентября директор по коммуникациям и маркетингу группы компаний Sergek Асель КУЖАХМЕТОВА. - Это означает, что решение межрайонного экономического суда Костанайской области о расторжении договора ГЧП в Костанае вступает в законную силу. Для нас это решение, безусловно, является спорным и несправедливым. Мы его принимаем вынужденно, но не считаем окончательным. В ближайшее время мы подготовим и подадим жалобу в Кассационный суд на судебные акты местных судов. Кроме того, мы намерены взыскать все причитающиеся денежные средства за использование нашей системы уполномоченными органами и судебные расходы. Важно подчеркнуть: пока наша команда Костанайского филиала остается на месте и продолжит выполнять свою работу. Решение суда не останавливает нас. Мы будем и дальше участвовать во всех конкурсах, объявляемых акиматом Костанайской области, и отстаивать право на честную конкуренцию.



Однако сегодня, благодаря нашим читателям, было получено доказательство начала демонтажа 60 аппаратно-программных комплексов на дорогах: 10 «Сергек. Перекресток» и 50 «Сергек. Линейный участок». Эта же фирма установила в дворах мгногоэтажек 1 000 видеокамер общественной безопасности.

Корреспондент «НГ» связался с директором костанайского филиала ТОО «Коркем Телеком» Олжасом ШУГАЕВЫМ, который кратко подтвердил, что сегодняшний демонтаж – следствие недавнего судебного решения.

Мы отправили в ТОО дополнительные вопросы по поводу демонтажа. Получили ответ: "В Костанае, согласно решению суда, будет демонтировано 1 314 камер. Демонтаж будет производиться в зависимости от погодных условий".

