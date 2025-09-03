Так завершился этап судебных разбирательств между областным управлением информатизации и ТОО «Коркем Телеком», реализующим в городе проект «Сергек». Сегодня, 3 сентября, коллегия облсуда признала правомерным расторжение между ними договора государственно-частного партнерства (ГЧП).

По договору с сентября 2023 года ТОО должно было установить в Костанае 60 аппаратно-программных комплексов на дорогах: 10 «Сергек. Перекресток» и 50 «Сергек. Линейный участок». А также 1 000 видеокамер общественной безопасности. И оказывать государству - в данном случае в лице департамента полиции - услугу по круглосуточному предоставлению информации в ЦОУ о нарушениях, зафиксированных этим оборудованием. Все это - за 3,5 млрд тенге на 5 лет.

С октября прошлого года ТОО «Коркем Телеком» обеспечивало работу системы. Однако в январе 2025 года управление информатизации направило в суд иск о расторжении договора ГЧП. Произошло это после проведения проверки департаментом внутреннего государственного аудита условий договора и их документального обеспечения. Аудиту предшествовала проверка прокуратуры. Выявленные нарушения, например, в части сертификации оборудования и его несоответствия отраженному в договоре, стали основой иска о его расторжении, а также о признании ТОО потенциально недобросовестным участником ГЧП.

Представитель ТОО принес на заседание коллегии видеокамеру из АПК "Сергек", чтобы опровергнуть сообщения о том, что они ставят "какие-то маленькие камеры"



Со своей стороны ответчик настаивал на том, что все сертификаты, свидетельства, лицензионные соглашения, технические паспорта на оборудование, акты наладки - материалы, подтверждающие корректную комплектацию АПК «Сергек», - им были представлены как государственными партнерам, так и суду.

Тем не менее, специализированный межрайонный экономический суд в марте было принял решение о расторжении договора ГЧП.

Сегодня завершилось рассмотрение жалоб, которые подали истец и ответчик, в апелляционной инстанции.

- Коллегия по гражданским делам постановила решение СМЭС от 28 марта оставить без изменения, апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, - огласил резолютивную часть постановления председательствующий на заседании Максат СЕРГАЗИН, - оставить без изменения и дополнительное решение экономического суда от 30 мая... Установленное оборудование не соответствует условиям договора, что является существенным нарушением... В части признания потенциально недобросовестным участником ГЧП коллегия также согласилась с судом первой инстанции..

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в кассационный суд по гражданским делам в течение 6 месяцев. В силу вступает со дня оглашения.

Сразу после заседания коллегии корреспондент «НГ» спросил у директора костанайского филиала ТОО «Коркем Телеком» Олжаса ШУГАЕВА о дальнейших действиях товарищества, а именно - будут ли демонтировать видеокамеры и когда. Он перенаправил в пресс-службу компании.

- Сегодня Костанайский областной суд оставил нашу апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции без удовлетворения. Это означает, что решение межрайонного экономического суда Костанайской области о расторжении договора ГЧП в Костанае вступает в законную силу. Для нас это решение, безусловно, является спорным и несправедливым. Мы его принимаем вынужденно, но не считаем окончательным, - ответила «НГ» директор по коммуникациям и маркетингу группы компаний Sergek Асель КУЖАХМЕТОВА. - В ближайшее время мы подготовим и подадим жалобу в Кассационный суд на судебные акты местных судов. Кроме того, мы намерены взыскать все причитающиеся денежные средства за использование нашей системы уполномоченными органами и судебные расходы. Важно подчеркнуть: пока наша команда Костанайского филиала остается на месте и продолжит выполнять свою работу. Решение суда не останавливает нас. Мы будем и дальше участвовать во всех конкурсах, объявляемых акиматом Костанайской области, и отстаивать право на честную конкуренцию.

Стоит отметить, что в данном случае ущерба бюджету нанесено не было - компания ничего от государства не получила, так как система не была введена в эксплуатацию, действовала в тестовом режиме. По той же причине водители, чьи нарушения фиксировали камеры «Сергек», не платили штрафы - система лишь собирала информацию.

