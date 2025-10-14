Художник выставляется в 45-й раз. «Прямо ягодка», - шутит мэтр. Вадим БЫКОВ - председатель правления Костанайской областной организации Союза художников РК, участник международных, республиканских, областных и городских выставок, конкурсов и других творческих проектов. Выставлялся во Дворце Независимости в Астане. Нынешняя выставка, пожалуй, один из самых нетипичных его вернисажей по тому, каким образом были отобраны портреты.

Как Быков ответил на критику, которой не слышал

Я специально пришел в галерею (отдел изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея) раньше, чтобы не спеша сделать фото самих работ. У входа стоял один местный художник. Я не стану называть его имени, и вы поймете почему. Спрашиваю: как вам выставка? Отвечает: не понравилась:

- Я Быкову не скажу, иначе он обидится. Там много портретов сделаны с фото. Это ухудшает гамму и делает изображение менее объемным. Воздуху же мало!

Картон, масло. 1997 г.

Самое неожиданное в этой истории началось буквально через минуту: появился сам живописец. Моей беседы он не слышал и не видел. Я даже не успел задать вопроса, как Вадим Вячеславович словно бы ответил на критику:

- Мы каждый день что-то или кого-то фотографируем или же сами попадаем на фото. Но нам одни снимки нравятся, а другие - нет, хотя мы-то одни и те же. Я чаще всего рисовал именно с фото и совершенно этого не скрываю. Фотография изначально плоская, и придать лицу объем, если ты не художник, очень сложно. Писать с натуры намного легче, зато по фото - доступнее, экономичнее по времени. И я не просто срисовывал с фото, это плохое слово. Я добавлял еще свои мысли об этом человеке. Это обмен энергетикой: ты думаешь о человеке, пытаешься вложить в портрет эти мысли, а сам материал диктует тебе что-то свое. Консенсус - это и есть образ. Для меня самое большое мастерство в этом жанре - создать образ. Вот чем Пикассо занимался? Он создавал образы. И если у тебя получается, то это кайф.

Как появились те, кого нельзя называть

Я интересуюсь, чего такого Вадим Быков искал в образе бывшего акима Костанайской области Сергея Кулагина, чей портрет присутствует среди 70 выставленных работ.

«А Анджелина Джоли была бы лучше?»

- Образ Кулагина я как бы не это… - подбирает слова живописец. - Вообще, дело было так: существовал отдел в ЦУМе, где выставлялись мои работы. Портреты на заказ, да. В нашем регионе Сергей Витальевич был узнаваемой личностью, вот я и разместил там его. А было бы лучше, если бы я для привлечения внимания написал Анджелину Джоли? Правда, ко мне на следующий день подошли двое и сказали: «Уберите, пожалуйста». Кто подошел? Неважно.

Бумага, соус. 2011 г.

Знакомые. Все лица

Художественному языку Быкова свойственна лаконичность, в то же время этот язык - многообразие оттенков серого, черного и белого, что помогает организовать бóльшую вариативность.

«Стараешься писать тех, кто оказывается рядом». Бумага, соус. 2023 г.

Я заметил (да и подсказать нашлось кому), что среди выставленных работ достаточно часто встречаются портреты близких и знакомых художника, родственников, коллег по цеху. И хотя полотна и рисунки выполнены в разных техниках - сухая кисть, соус, сепия, пастель, карандаш, есть среди них и портреты, выполненные маслом, - такая сосредоточенность на людях близкого круга требует пояснений.

Холст, масло. 2001 г.

- Ничего показать или доказать я не собирался. Просто я, как уже говорил, одно время принимал заказы на портреты. Это был мой способ существования, чего в этом такого. В Костанае на тот момент (это преимущественно начало двухтысячных) этим профессионально занимался только я да Юрий Новоселов. А когда пишешь портреты, образно говоря, должна быть «натренированная рука», и если какое-то время нет заказов, стараешься писать родных, близких, знакомых, то есть тех, кто оказывается рядом, просто чтобы не потерять форму. Недавно я перебирал свои работы и наткнулся на эти портреты. Подумал: а почему бы не выставить?

«Меня вдохновляет этот шарж. Смотрю на него и думаю: действительно, только вперед!» Бумага, маркер. 2021 г.

- И все равно очень важно, импонирует личность или нет, - считает скульптор Александр ВОТКАЛ, - или еще, подходит ли лицо по фактуре. И здесь большая разница, делаешь ты изображение ребенка или умудренного опытом немолодого человека. Здесь мне все работы кажутся удачными, даже наброски. Набросок - это тоже произведение, где автор ухватывает самое главное.

Вероятно, для каждого художника главным является выразить живое, настоящее чувство, заставить зрителя переживать те же эмоции, как бы увидеть мир его глазами… Своеобразным подтверждением этой мысли стал номер на скрипке, который во время торжественной части исполнил сын Вадима Быкова Георгий.

Холст, масло. 2011 г.

Путешественник во времени

Художник говорит, что из портретистов его никто не вдохновлял, иначе, говорит мэтр, он и не был бы самим собой:

- У меня совсем другая задача - в творчестве я пытаюсь путешествовать во времени. Вспоминаю счастливые моменты из детства: солнышко светит, воробьи поют… И я цепляюсь за это ощущение легкости, вспоминаю свои эмоции и использую это состояние в работе.

Холст, масло. 2021 г.

- Вы недавно тоже выставлялись, в том числе демонстрировали портреты, - спрашиваю я у художника-любителя Анатолия ЧЕРНУШКИ. - Сравниваете?

Холст, масло. 2002 г.

- На своей выставке я не показывал работы в карандаше. А здесь таких много, и именно карандаш Быкова мне нравится: видны все детали, особенно удаются глаза. По ним всегда заметен опыт человека, пережитое.

- В картинах видны разные подходы, - замечает житель Костаная Серик БЕКТУРГАНОВ. - Нравятся полотна в цвете, но и монохром тоже. Это единство - душа человека и душа художника.

- Вы бы хотели, чтобы ваш портрет написал Вадим Быков? - интересуюсь я.

- Надо подумать. Главное, чтобы он захотел! А ведь если художника заставлять, у него душевно не получится…

Бумага, соус 2024 г.

Эту экспозицию стоит посетить, дабы понять, какие из мнений наших известных земляков вы принимаете как зритель. Ну или хотя бы для того, чтобы узнать, не приходили ли снова те двое с просьбой убрать портрет Кулагина.

Бумага, сепия. 2012 г.

И на это еще целый месяц времени работы выставки.

Бумага, маркер. 2017 г.

Бумага, сухая кисть. 2025 г.

Фото автора