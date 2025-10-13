С 2018 года в стране нет государственного контроля за автошколами. Открыть автошколу в Казахстане теперь можно будет только после получения разрешения от Министерства внутренних дел, сообщил глава ведомства Ержан Саденов, передает Informburo.kz.

По данным министра, с 2018 года в Казахстане нет государственного контроля за автошколами.

"Ставим всё на место. В прошлом году отменили самоподготовку. На учёт взяли все автошколы. Свидетельства о курсах и медицинские справки переведены в электронный формат", – отметил Саденов во время правительственного часа.

Он добавил, что МВД планирует внести поправки по разрешительному порядку открытия автошкол. Выдавать такое разрешение должно министерство.

Как отметил Саденов, одними из причин аварийности в стране являются низкая транспортная дисциплина и уровень подготовки водителей.