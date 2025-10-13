С 2026 года в Казахстане вводят новый налоговый режим, будет повышена ставка НДС, понижен порог для плательщиков и отменены льготы. Правительство объясняет это необходимостью увеличить поступления в бюджет, без чего невозможно стабилизировать экономику и закрыть социальные расходы.

Но на сколько пополнится казна страны, сколько дополнительных денег в неё принесёт налоговая реформа и почему эта информация важна для казахстанцев — рассказывает Tengrinews.kz. Для подготовки материала мы внимательно изучили проект закона о республиканском бюджете 2026-2028 года.

Начнём с простого. Бюджет страны формируется из трёх источников:

налоги — в первую очередь те, что платим мы с вами;

трансферты — деньги, которые мы берём из Нацфонда;

неналоговые поступления — например, доходы от госимущества и прочее (эта статья самая маленькая).

Так вот, в 2026 году, когда заработает новый Налоговый кодекс, доход без учёта трансфертов прогнозируют в 19,2 триллиона тенге.

"В доходах республиканского бюджета 2026 года наибольший удельный вес — 98,2 процента занимают налоговые поступления", — говорится в проекте закона о республиканском бюджете.

НДС будет главным источником дохода?

Налог на добавленную стоимость стал главным объектом критики в новом Налоговом кодексе.

Но по плану правительства, в 2026-м он принесёт больше половины всех налоговых поступлений — 10 триллионов (53 процента от общей суммы).

Напомним ещё раз: со следующего года в Казахстане ставка НДС вырастет с 12 до 16 процентов, доходный порог для обязательной регистрации предпринимателей как плательщиков этого налога снизят с 20 тысяч МРП до 10 тысяч в год, а часть льгот отменят.

Из-за этого общие поступления в казну от НДС вырастут на 3,9 триллиона тенге. Это на 66 процентов больше, чем в 2025 году.

Интересно, что львиную долю заплатят казахстанцы.

Тут требуются пояснения: НДС собирается внутри страны и с импорта. Так вот, внутри страны, судя по проекту бюджета, будет собрано больше всего.

Интересно, сколько это в деньгах. Для подсчёта разделим упомянутые 10 триллионов, которые планируют собрать в виде НДС, на внутренний и импорт:

1. С казахстанских товаров и услуг намерены получить 5,5 триллиона тенге — это почти в два раза больше, чем в 2025-м.

Разберём их подробнее:

из-за снижения порога регистрации плательщиков НДС и отмены льгот поступления вырастут на 1,3 триллиона тенге;

из-за повышения ставки НДС до 16 процентов — на 1,2 триллиона;

из-за роста ВВП — на 526 миллиардов тенге;

из-за "улучшения налогового администрирования" — на 43 миллиарда тенге.

2. А от НДС на импорт в казну должны "упасть" 4,4 триллиона тенге — это почти на 1,3 триллиона больше, чем в 2025-м. Из них: на 927 миллиардов — за счёт повышения ставки и на 333 миллиарда — из-за увеличения объёма импорта.

Сколько принесёт КПН

От корпоративного подоходного налога в ненефтяном секторе в следующем году ожидают 5,1 триллиона тенге — это на 851 миллиард больше, чем в 2025-м.

Дополнительные доходы, по плану, должны дать:

рост экономики (плюс 592 миллиарда);

новые правила — сокращение льгот и повышение ставки КПН до 25 процентов для банков и игорного бизнеса (плюс 198 миллиардов);

улучшение администрирования (ещё 61 миллиард).

Акцизы, пошлины и сборы. Что ещё пополнит бюджет

Триллион тенге должен прийти в виде поступлений за "использование природных ресурсов".

Справка: это когда платят государству за право добывать и использовать недра, леса, водные объекты и другие природные богатства страны.

Ещё один источник дохода для бюджета — акцизы. На 2026 год прогноз по ним: 151 миллиард тенге, и это на 17 миллиардов больше, чем прогнозировали раньше.

Почему?

Дело в повышении ставок на акцизы (водка +110 процентов, коньяк +280, пиво +110, сигареты +113) и увеличении объёмов импорта.

От налогов на "международную торговлю и внешние операции" ждут 2,4 триллиона тенге, с увеличением на 131 миллиард по сравнению с этим годом.

За счёт чего?

изменения курса тенге к доллару с 520 до 540 тенге — восемь миллиардов;

роста объёма облагаемого экспорта нефти с 46 до 52 миллионов тонн — 85 миллиардов;

изменения объёма внешнеторгового оборота — 70 миллиардов.

Помимо этого, таможенные пошлины на ввозимые товары принесут 662 миллиарда.

Как мы уже отмечали, самая небольшая часть доходов бюджета — неналоговые поступления. Предполагается, что в 2026 году они сократятся на 208 миллиардов и составят всего 330 миллиардов тенге.

Основные источники:

дивиденды от госпакетов акций — 112 миллиардов тенге;

аренда госимущества — 77 миллиардов, из них: 10 миллиардов — за использование Россией военных полигонов, 62 миллиарда — за комплекс "Байконур";

прочие доходы от госсобственности — 40 миллиардов тенге;

отчисления недропользователей на научные и технические работы — 20 миллиардов.

Бюджет ещё и потеряет из-за нового Налогового кодекса?

Да — денежные потери будут.

Но...всего 437 миллиардов тенге. По крайней мере, по плану.

Всё потому, что увеличатся суммы возврата НДС из бюджета.

Справка: С 1 января 2026 года в Казахстане меняются правила возврата НДС. Если компания заплатила этого налога больше, чем начислила при продаже (образовался "излишек"), она может вернуть разницу из бюджета. Возврат положен предпринимателям, которые продают товары или услуги по нулевой ставке (например, на экспорт), недропользователям по контрактам и тем, кто строит новые производственные здания.

41 миллион тенге казна лишится из-за отмены некоторых выплат и сборов.

Будут потери ещё на 375 миллиардов.

Однако они уже не касаются налогов. Поэтому мы не будем останавливаться на этом подробно.

В проект закона о республиканском бюджете 2026-2028 года есть отдельная — интересная — статья: "Поступления административных штрафов, которые заранее не планируются".

Там указано, что в 2026 году доходы от этого сократятся на 21 миллиард тенге.

Почему эта информация важна?

Новый Налоговый кодекс обсуждается в Казахстане весь год. Несмотря на споры вокруг него, власти уверяют, что повышение ставок неизбежно.

Аргументы: другого выхода нет, иначе бюджет не выдержит, а стране нужны деньги, чтобы удержать стабильность; без этого невозможно обеспечить работу государства и закрыть социальные расходы.

К примеру, вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин говорил, что правительство было даже "вынуждено" провести налоговую реформу.

"На самом деле, если бы состояние государственных финансов было бы немножко постабильнее, наверное, можно было обойтись без этого. Но, к сожалению, постковидные времена... Это 2020-2021 годы — мы вынуждены были достаточно серьёзные деньги вливать в социалку. Ну и для того, чтобы ликвидировать последствия пандемии. Потом 2022-2023 годы — достаточно большие средства были влиты в экономику, расходная часть была увеличена", — объяснял Жумангарин.

Налоговый кодекс уже принят и вступит в силу с 1 января. Так или иначе, прямо или косвенно — с нового года это коснётся каждого казахстанца: каждый внесёт налоговый вклад. Но если повышение неизбежно, важно разобраться и с тем, что это даст бюджету, на сколько повышение ставки НДС пополнит казну. Проект бюджета позволяет это понять.

Куда пойдут "лишние деньги", собранные после налоговой реформы?

Когда вводят новые налоги или повышают ставки, вопрос не только в том, сколько дополнительно соберут в бюджет. Важно также понимать, куда эти деньги пойдут, какую пользу принесут и выровняют ли общую картину.

Какие "дыры" залатает налоговая реформа и на какие приоритеты направят поступления? — с этим вопросом корреспондент Tengrinews обратилась к заместителю Серика Жумангарина — первому вице-министру Нацэкономики Азамату Амрину. Он ответил, что деньги не имеют целевого назначения и формируются общим пулом, а на что их потратить — распределяют потом:

"Расходы по категориям берутся. То есть, мы говорим: у нас столько-то есть доходов, столько-то расходов. Если эти расходы слишком большие, мы ещё смотрим дефицит бюджета и смотрим на долг — насколько мы можем занять какие-то деньги для того, чтобы эти расходы сделать. Если долг большой, мы уменьшаем лимит расходов".

На уточняющий вопрос "Что глобально изменится и какие долги мы сможем закрыть в следующем году за счёт увеличения поступлений?" Азамат Амрин рассказал про бюджет развития и инвестиции в экономику:

"Допустим, смотрите, на следующий год мы планируем триллион — увеличиваем бюджет развития. Соответственно, это даст возможность делать реальные какие-то проекты. Без инвестиций в экономику развития нет", — заключил Амрин.

Также важно иметь в виду, что сейчас в Казахстане взят курс на снижение зависимости экономики от Национального фонда — правительство обещает в 2026 году почти вдвое сократить трансферты из него и изъять только 2,7 триллиона тенге для покрытия дефицита бюджета. Но удастся ли реализовать этот план?

Вероятно, это можно будет увидеть после налоговой реформы. Ведь чем больше бюджет наполняется за счёт налогов, тем меньше приходится забирать из Нацфонда, а значит, экономика должна становиться более самостоятельной и устойчивой.