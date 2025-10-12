После инцидента с рейсом QazaqAir Костанай - Астана начато расследование
Министерство транспорта прокомментировало ситуацию, связанную с инцидентом, который произошёл с самолётом QazaqAir при выполнении рейса Костанай - Астана, передаёт Tengrinews.kz.
Напомним, 11 октября пассажирский самолёт авиакомпании QazaqAir, выполнявший регулярный рейс Костанай – Астана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. По данным авиакомпании, процесс взлёта был прекращён, после чего борт благополучно вернулся на стоянку. Некоторые пассажиры сообщили о кратковременном свечении в районе шасси, что будет учтено при техническом осмотре.
Для устранения неисправности в Костанай направлена техническая команда авиакомпании. Всем пассажирам предоставлены необходимые меры поддержки — размещение в гостинице, возврат стоимости билетов или обмен на другие рейсы. В QazaqAir подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся абсолютным приоритетом, и все действия выполняются в соответствии с международными стандартами безопасности полётов.
По данным ведомства, департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте будет по данному происшествию проводить расследование.
"Для расследования авиационного события, произошедшего на рейсе Костанай - Астана авиакомпании Qazaq Air, в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации будет создана комиссия", - сообщили в Минтраспорта.
