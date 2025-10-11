Внучка президента США Кай Мэдисон ТРАМП опубликовала в соцсетях видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. При этом в ролике звучит трек "Не расслабляйся" Скриптонита. Подробности рассказывает Tengri Life.

Кадр из видео

Старшая внучка Дональда Трампа - Кай Трамп - в свои 18 лет является блогером с золотой и серебряной кнопками YouTube, а также профессиональной гольфисткой. После президентских выборов эксперты выделили как потенциально важного человека в повышении популярности Трампа среди молодёжи и его мощного союзника в социальных сетях.

На видео, которое Кай опубликовала в соцсетях пару дней назад, она играет в гольф вместе со своим знаменитым дедом. Они по очереди делают несколько дальних ударов, а когда девушка закатывает мяч в лунку, дают друг другу "пять", стукаясь кулаками. В конце Кай и Дональд вместе уезжают на машине для гольфа, при этом Трамп находится за рулём.

На всём протяжении ролика играет трек "Не расслабляйся" рэпера Адиля Жалелова, более известного как Скриптонит. В комментариях к публикации немало поклонников творчества казахстанского исполнителя, которые хвалят девушку за её музыкальные предпочтения.

Судя по всему, опубликованное в соцсетях видео является промо-роликом к полной версии на YouTube, поскольку Кай Трамп подписала его следующим образом:

- Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом. Видео выйдет в субботу в 12:00 по восточному времени на YouTube.

Напомним: несколько лет назад итальянский бизнесмен и звезда Интернета Джанлука Вакки, известный во всем мире как "танцующий миллионер", выложил видео, на котором станцевал под казахский шлягер "Байдың қызын аламын".