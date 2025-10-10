В поезде Астана - Аркалык установят интернет от Starlink
Георгий ГОВОРОВ
10 октября 2025, 21:32 | Общество
Об этом говорится в официальном сообщении министерства транспорта РК в телеграмм-канале ведомства. Интернет от американской компании появится в поезде №655/656, который обслуживает частная компания "KAZRAIL".
Иллюстративное фото из архива "НГ"
- Частный перевозчик запустил в пилотном режиме высокоскоростной интернет от Starlink в поезде по маршруту "Астана - Аркалык". До конца текущего года проект будет находиться в стадии апробации, - сообщили в министерстве транспорта РК.
Изначально, пока тестируют сервис, Starlink будет бесплатным, отмечает издание Курсив. Позже для пассажиров могут запустить платные тарифы.
Ранее аналогичные тестовые проекты запустили на направлениях Астана – Алматы и Астана – Усть-Каменогорск. В середине сентября Starlink появился в электропоезде Burabay Express. Тогда в КТЖ обещали подключить его еще на двух составах.
