По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня на всей территории области ожидается переменная облачность без осадков. Во вторник, 13 января, на севере, юге и востоке будет туман. В среду, 14 января, в зоне тумана окажутся запад, север и восток области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью по области будет 15-20, на юге 12, а на севере 23-28 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем -10…-15 °С, на юге -7 °С, на севере -18…-23 °С. В среду ночью столбики термометров опустятся до -25…-30 °С, на юге до -15…-20 °С. Днём будет -20…-25 °С, на юге -10…-15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -23…-25 °С, днём -13…-15 °С. В среду: ночью -26…-28 °С, днём -21…-23 °С.

Во вторник прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с на западе. В среду ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с, с периодическими усилениями на юге, востоке и западе до 15-20 м/с.

В Костанае в ближайшие два дня ожидается слабый ветер: во вторник 3-8 м/с, в среду 5-10 м/с.