Официальный документ от 5 января наступившего года подписан акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ: «В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Казахстан «О государственной службе в Республике Казахстан», указом президента Республики Казахстан "О некоторых вопросах прохождения государственной службы" от 29 декабря 2025 года №152 продлить срок пребывания в должности акима города Костаная Жундубаева Марата Кунисбайулы до 24 марта 2028 года».

Александр Малашко: "У нас в области сейчас только два акима попадали в избрание в 2026 году" / Фото из личного архива

- У акима области есть право продлить полномочия городского акима один раз и только на два года, - пояснил корреспонденту «НГ» председатель территориальной избирательной комиссии Костанайской области Александр МАЛАШКО. - По истечению полномочий у нас в области сейчас только два акима попадали в избрание в 2026 году. Это Костанай и район Беимбета Майлина, потому что у их акимов срок полномочий истекает, и либо аким области (или республиканская комиссия) продлевает полномочия, либо же назначаются выборы. У акима района Беимбета Майлина полномочия заканчиваются в октябре 2026 года. Соответственно, его перевыборы будут назначены за два месяца, а проведены за 10 дней до истечения его полномочий - в конце сентября 2026 года. Проведены как обычные выборы, с альтернативными кандидатами. Информация о календарном плане проведения будет официально размещена. У прочих городских и районных акимов полномочия ещё не истекли. 7 ноября 2023 году у нас в области состоялись пилотные выборы акимов Рудного, а также Алтынсаринского, Карабалыкского, Денисовского и Фёдоровского районов. Их полномочия заканчиваются в 2027 году.

Фото из архива "НГ"

Порядок и регламент подобных выборов изложен в конституционном законе «О выборах», изменения в который вступили в силу1 января 2025 года, уже после проведения наших пилотных выборов. В нём указано, что основанием для объявления выборов являются окончание срока полномочий, досрочное прекращение полномочий а также преобразование границ административно-территориальных единиц. Выборы акима района либо города областного значения назначаются территориальной комиссией не позднее чем за 60 дней до истечения его полномочий и проводятся не позднее десятидневного срока до истечения.

К кандидатам предъявляются определённые требования – например, отсутствие судимости или же погашенная судимость. Но если привлекался по коррупционной статье, то об избрании можно забыть навсегда.

Также, по словам Александра Малашко, в области незначительно изменилось количество избирательных участков. Их сейчас 716.

Фото из архива "НГ"

- Жизнь продолжается: город растёт, вводятся новые микрорайоны, так что акимом города совместно с избирательной комиссией принимается решение об образовании новых участков, ведь численность избирателей на каждом участке не должна превышать 3 000. К примеру, 3 010 – это уже нарушение. В 2025-м на территории Костаная образовано 7 новых участков. В то же время есть районы, где на некоторых сельских участках оставалось 5-6 избирателей. А у нас по правилам только членов участковой избирательной комиссии должно быть 5! Но и у них всегда есть право проголосовать в другом избирательном участке, и таковым предоставляется автотранспорт.

Фото Игоря Нидерера