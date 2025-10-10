По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 11-12 октября, на севере и западе области ожидаются осадки. В воскресенье на севере, западе и юге в ночные и утренние часы прогнозируется туман. В понедельник, 13 октября, осадков не будет, ночью и утром вновь возможен туман на севере, западе и юге.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу — без осадков.

- По области в субботу ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, на востоке температура упадет до 3 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут 7-12, на юге 17 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье ожидаем 0...-5 °С, на западе и юге +3 °С. Воскресный день будет прохладным, столбики термометров поднимутся всего на 1-6 градусов выше нулевой отметки. В понедельник ночью термометры опять покажут 0...-5 °С, на западе и юге +3 °С, днём будет 3-8 градусов тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу и воскресенье: ночью +2...+4 °С, днём +8...+10 °С. В понедельник: ночью 0...-2 °С, днём +3...+5 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ