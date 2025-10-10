Министр просвещения Жулдыз Сүлейменова заявила, что безопасность и защита прав детей должны быть приоритетом для всех участников образовательного процесса, сообщила пресс-служба ведомства. На совещании в министерстве она подчеркнула, что создание комфортной и безопасной среды для детей и педагогов – ключевая задача государственной политики, передает Informburo.kz.

Фото gov.kz

"С начала учебного года отмечается рост правонарушений среди детей – это вызывает серьёзную тревогу. Важно, чтобы каждая школа была не только местом получения знаний, но и безопасным пространством, где соблюдаются закон и порядок. Недопустимо, чтобы дети учились в аварийных зданиях или рисковали по пути в школу. Это общая ответственность всех участников системы образования", – заявила министр.

По итогам совещания министерство поручило регионам оперативно реагировать на обращения граждан, организовать безопасный подвоз учащихся и усилить меры по защите прав детей.

Жулдыз Сулейменова стала министром просвещения 29 сентября.