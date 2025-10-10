На eGov.kz изменился порядок входа: теперь нужен SMS-код от 1414
С октября пользователи портала eGov.kz и его сервисов, в том числе eOtinish и "Открытое правительство", авторизуются по-новому, передает Informburo.kz. После входа с ЭЦП нужно дополнительно подтвердить личность по SMS-коду, который приходит с короткого номера 1414, сообщило АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).
Отмечается, что второй этап авторизации помогает предотвратить несанкционированный доступ – даже при наличии чужого ЭЦП.
Код приходит только на номер, который пользователь заранее привязал к своей учётной записи. Без этой привязки SMS не поступит. За границей сообщения от 1414 доходят только при включённом международном роуминге.
Вместо SMS-кода можно использовать приложение eGov Mobile – в этом случае вход выполняется через сканирование QR-кода на сайте. В "НИТ" напомнили: передавать ЭЦП другим людям нельзя. Электронная подпись приравнивается к личной и остаётся в распоряжении только владельца. Документы от имени юрлица вправе подписывать руководитель или сотрудник с официальной доверенностью – при этом каждый использует именно свой ЭЦП. Доверенность подтверждает полномочия, но не заменяет ключ.
За нарушения предусмотрены административные штрафы:
- для физических лиц – 50 МРП (196 600 тенге);
- для должностных лиц, малого бизнеса и НПО – 100 МРП;
- для среднего бизнеса – 150 МРП;
- для крупного бизнеса – 200 МРП.
