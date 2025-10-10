С октября пользователи портала eGov.kz и его сервисов, в том числе eOtinish и "Открытое правительство", авторизуются по-новому, передает Informburo.kz. После входа с ЭЦП нужно дополнительно подтвердить личность по SMS-коду, который приходит с короткого номера 1414, сообщило АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Фото Depositphotos.com

Отмечается, что второй этап авторизации помогает предотвратить несанкционированный доступ – даже при наличии чужого ЭЦП.

Код приходит только на номер, который пользователь заранее привязал к своей учётной записи. Без этой привязки SMS не поступит. За границей сообщения от 1414 доходят только при включённом международном роуминге.

Вместо SMS-кода можно использовать приложение eGov Mobile – в этом случае вход выполняется через сканирование QR-кода на сайте. В "НИТ" напомнили: передавать ЭЦП другим людям нельзя. Электронная подпись приравнивается к личной и остаётся в распоряжении только владельца. Документы от имени юрлица вправе подписывать руководитель или сотрудник с официальной доверенностью – при этом каждый использует именно свой ЭЦП. Доверенность подтверждает полномочия, но не заменяет ключ.

За нарушения предусмотрены административные штрафы: