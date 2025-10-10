На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную полосу, возбудили дело в Костанае
10 октября 2025, 11:16 | Происшествия
Инцидент произошел вчера, 9 октября, на ул. Гашека и попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как патрульная машина нарушает правила дорожного движения: водитель пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу.
Кадр из видео
Нарушение правил дорожного движения сотрудником правоохранительных органов сегодня, 10 октября, прокомментировала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
- В отношении водителя служебного автомобиля возбуждено административное производство по факту выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в ведомстве. - Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.
