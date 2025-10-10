В пятницу, 10 октября, Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Ставку повысили до 18 процентов, передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Нацбанк решил повысить базовую ставку с 16,5 процента годовых с коридором в +/- 1 процентный пункт до 18 процентов с аналогичным коридором.

"Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали", - объяснили решение в Нацбанке.

По информации Национального банка, рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9 процента (в августе – 12,2 процента), превысив прогноз Нацбанка.

"Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Ускоряется непродовольственная инфляция, на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год выросли на 11,9 процента, в сентябре рост составил 3,4 процента", - констатировали в Нацбанке.

Также сохраняется внешнее инфляционное давление. Усиливаются риски, прежде всего со стороны мировых продовольственных рынков. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен.

"Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения. В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами комитет принял решение повысить базовую ставку", - сообщили в Нацбанке.

Решение направлено на стабилизацию инфляционной динамики и ожиданий, поддержание стоимости тенговых активов и предотвращение рисков образования инфляционной спирали.

"Национальный банк продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения", - добавили в Нацбанке.

Как менялась базовая ставка в 2025 году

С начала года Национальный банк уже в шестой раз собирается по вопросу базовой ставки.

Первое заседание прошло 17 января – тогда ставку оставили без изменений на уровне 15,25 процента. 7 марта регулятор повысил базовую ставку до 16,5 процента, объяснив решение обновлёнными прогнозами по инфляции и росту экономики.

11 апреля Нацбанк вновь сохранил ставку на отметке 16,5 процента, учитывая текущую инфляционную ситуацию и баланс рисков. 5 июня было принято аналогичное решение –ставка осталась на прежнем уровне 16,5 процента. В августе базовая ставка также осталась на этом уровне. Основанием стал анализ фактических данных и обновлённых прогнозов по инфляции.

Что такое базовая ставка

Базовая ставка – главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка. Она показывает, под какой процент банки могут занимать деньги, и во многом определяет, какие проценты будут по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

По оценкам Нацбанка, её изменение начинает заметно влиять на уровень инфляции не сразу, а примерно через 12–18 месяцев. В краткосрочной перспективе эффект от изменения ставки слабее.

Как работает базовая ставка

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Когда базовую ставку повышают, деньги в экономике становятся "дороже" – растут проценты по кредитам и займам. В итоге и бизнес, и население начинают меньше тратить и больше откладывать. Снижение потребления замедляет рост цен, то есть сдерживает инфляцию.

Как базовая ставка влияет на тенге

Когда Национальный банк снижает базовую ставку, деньги становятся дешевле. В коротком периоде это обычно ведёт к ослаблению тенге – участники валютного рынка ожидают падения курса и начинают играть против национальной валюты. В долгосрочной перспективе снижение ставки может замедлить инфляцию, что, наоборот, способно укрепить тенге.

Сколько раз в год меняют ставку

Решения о том, повышать или снижать базовую ставку, принимает Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка. Его заседания проходят восемь раз в год по заранее утверждённому графику.

Следующее заседание состоится 28 ноября.