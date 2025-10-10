Речь о блогере Талгате НУРМАНОВЕ. В конце сентября его дело рассмотрели в городском суде. Согласно протоколу об административном нарушении, он «распространял ложную информацию о посадке деревьев на окраине Аркалыка» в новом парке. Акимат счел недостоверными сведения о том, что акимат потратил 50 млн тенге на высадку 4 000 деревьев.

Ролик блогер опубликовал еще 7 августа на своей страничке «Талгат Жанабаевич голос народа» в соцсети TikTok. Полиция посчитала, что Нурманов в интернете распространил ложь, создающую условия нарушения общественного порядка. Протокол составили по ч.3 ст. 456-2 КоАП РК, по которой блогеру грозил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

- Мы из официальных СМИ узнали, что в парке на окраине Аркалыка высадят 4000 деревьев и сделают беговую дорожку на 2400 метров, - рассказал «НГ» после решения суда Талгат Нурманов. - Там обещали посадить тополь пирамидальный, сосну и клен татарский. Около 50 млн на все должны были потратить. Типа там будет новый парк. У нас в городе, честно сказать, деревьев мало, их постоянно выпиливают. Но решили сделать парк, наверное, готовятся к визиту президента, чтобы вид был красивый.

Приехав в парк, блогер обнаружил, что деревья не поливают, лунки сухие. Многие деревья из-за этого высохли. Блогер насчитал около 3 000 деревьев - меньше заявленного объема.

- Отмечу, что 6 августа я опубликовал ролик, а 7 августа акимат перечислил подрядчику первый платеж, - сказал Нурманов. - Я о перечисленных деньгах узнал, уже когда на меня заявление в полицию подал акимат. Ко мне приходил подрядчик, я ему объяснил, что видео не удалю. Он подтвердил, что деревьев высадили 3 000, а тополь заменили на вязь. Я спрашивал: почему нет полива. Он объяснял, что все равно по гарантии заменит деревья, которые не приживутся. Сейчас после моего ролика в парке поставили забор, наладили полив.

Во время судебного заседания представитель акимата настаивал, что высадили в парке всего 3180 деревьев, а подрядчику заплатили всего 24 031 600 тенге. Эти подробности судебного разбирательства приводят наблюдатели Adal Sot в своем телеграмм-канале. Они также пересказывают слова представителя акимата, который в суде заявил, что прижились в парке только 50% деревьев.

Суд не стал привлекать блогера к ответственности. Судья Еркен МОЛДАХМЕТОВ в постановлении указал, что видео не содержит ложной информации, создающей условия для нарушения общественного порядка - доказательств распространения такой информации суду не представлено. В этой связи суд пришел к выводу о необходимости прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения постановления.

Аналогичные протоколы составили в отношении депутата Серика Тулекбаева и местного жителя Альмурата Нургалиева, которые высказывали свое мнение в роликах блогера Нурманова. Их протоколы также были отменены.

3 октября Талгат Нурманов заявил в своем Instagram, что он получил удостоверение кандидата в депутаты городского маслихата. Выборы должны состояться 26 октября.

- Когда я подал документы в депутаты, у меня начались проблемы, - отметил в разговоре с корреспондентом «НГ» Талгат Нурманов. - Я решил стать депутатам, чтобы менять что-то изнутри. Потому что есть соцсети, но свою критику можно высказывать и в более официальных местах. В общественный совет города меня не взяли. Я вижу, что люди меня поддерживают. Но мне кажется, что мне власть не даст пробиться в депутаты.

Вчера, 9 октября, Талгат Нурманов опубликовал в соцсетях пост и рассказал, что его хотят снять с выборов.

- У меня плохие новости, получил письмо из Налогового комитета, что с меня снимают статус кандидата в депутаты, - заявил в ролике Нурманов. - Я уже начал агитационную работу. Снимают меня из-за якобы нарушения в декларации. Дело в том, что полгода назад я дал деньги в долг своему другу на короткий период, но заем я заверил нотариально. Долг был отдан, и я про него забыл. Теперь же налоговая считает, что я скрываю доход. Я не предприниматель и не госслужащий, впервые сдавал декларацию. Конечно, я ходил в налоговую. Написал в избирательную комиссию свое возражение. Планирую обжаловать решение в суде. Не знаю, связано ли это с моей гражданской позицией... Мне обидно и досадно. Тем более, что взнос в 425 000 тенге, который я внес при регистрации документов, теперь сгорает. Я эту сумму занимал, мне ее теперь возвращать. Надеюсь, что справедливость восторжествует.