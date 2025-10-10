В Казахстане начали блокировать смартфоны из "чёрных" списков - те, которые не были официально верифицированы. Подробности корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сколько смартфонов уже заблокировали

Важно сразу отметить: один смартфон может содержать до четырёх IMEI-кодов. Блокируют именно их, а не сами телефоны. На сегодняшний день, по данным Министерства ИИ, в "сером" списке, предшествующем "чёрному", оказались 886 003 уникальных IMEI-кодов.

Справка: IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) — это уникальный номер, который присваивается каждому мобильному устройству для его идентификации в сети и для поиска устройства в случае кражи или утери. Код позволяет определить модель телефона, его производителя и подтвердить подлинность устройства, а также используется операторами связи и правоохранительными органами для отслеживания и блокировки украденных гаджетов.

"Важно отметить, что данное количество IMEI-кодов не эквивалентно количеству устройств, поскольку одно устройство может содержать от 2 до 4 IMEI. В указанную цифру также входят IMEI, ожидающие подтверждения второго IMEI в связке с уже зарегистрированными устройствами (активированные дополнительные слоты), для которых владельцам требуется подать упрощённую заявку на верификацию. После подтверждения такие IMEI переводятся в "белый" список", - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

В "чёрном" списке, по официальным данным, 127 682 IMEI-кодов. Все смартфоны, которым принадлежат эти коды, были заблокированы. Официальный перевод устройств из "серых" списков в "черные" начался 26 июля этого года.

"Перед окончательным отключением каждое устройство проходит дополнительную проверку актуального статуса. Данная процедура необходима для исключения ошибок и обеспечения корректности верификации. По завершении переходного периода первые отключения устройств, оставшихся в "сером" списке и не прошедших верификацию, произведены 18 августа 2025 года", - добавили в цифровом ведомстве.

Кто занимается платной верификацией смартфонов?

В Казахстане платной верификацией "серых" смартфонов занимается частная компания. По данным Министерства ИИ, для участия в проекте верификации были сформированы квалификационные требования к компаниям, имеющим интеграции с информационной системой проверки в международной специализированной базе идентификационных кодов (Ассоциация GSMA). Поучаствовать пригласили "более шести компаний – партнёров GSMA" (формулировка Министерства ИИ - прим.), включая операторов сотовой связи Казахстана, импортёров и производителей смартфонов. На сегодняшний день получено подтверждение от двух компаний, а полное соответствие требованиям озвучила лишь одна. В их числе - необходимые технические возможности компании и разрешительные документы.

"Формат проекта не предполагает создания монополии либо единого оператора по оказанию услуг верификации. Проект функционирует по принципу open api, допускается любое количество компаний, с условием соответствия квалификационным требованиям заказчика, в данном случае - Государственной радиочастотной службы. Со своей стороны, учитывая объём рынка смартфонов в стране, министерство в скором времени ожидает появления ещё ряда игроков", - заявили в цифровом ведомстве.

По данным министерства, ещё одна компания "находится на завершающем этапе развёртывания собственного решения". Сколько денег зарабатывает коммерческая компания на верификации смартфонов, нам не сообщили. Но отметили, что выручка распределяется следующим образом: 40 процентов - роялти на лицензионные выплаты и поддержку программного обеспечения, включая постоянный доступ к международным базам, в том числе GSMA; 20 процентов - оборудование, защищённые дата-центры и интеграционные интерфейсы с государственными информационными системами; 30 процентов - налоги и обязательные платежи; 10 процентов - прибыль, направляемая на реинвестирование в модернизацию и развитие платформы.

Удалось ли Казахстану сократить "серый" импорт смартфонов?

Как сообщили в министерстве, целью введения обязательной верификации смартфонов было "обеление" рынка.

"По текущим итогам указанный эффект подтверждается ростом официальных продаж, что способствует увеличению налоговых поступлений. Согласно данным от официальных дистрибьюторов и представителей брендов, сегмент "белого" импорта демонстрирует относительный прирост на уровне 20–40 процентов по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года", - добавили в госоргане.

Напомним: в августе казахстанцам с "серыми" телефонами начали приходить предупреждения о блокировке. Тогда владельцам устройств дали 30 дней для верификации.

Согласно правилам, все телефоны, завезённые в Казахстан с 25 марта этого года, должны быть верифицированы по IMEI-коду. Устройства, ввезённые до этой даты, автоматически считаются верифицированными. В первые два месяца процедура для бизнеса была бесплатной, но с 25 мая за каждый телефон нужно платить 1 МРП — 3932 тенге в 2025 году.