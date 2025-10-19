Образ доблестного защитника порядка, казалось, остался в прошлом. В современном кино найти честного и реалистичного полицейского становится сложно.

Бразильская обложка фильма

Фильм «Степь» реабилитирует этот образ благодаря принципиальности и жертвенности инспекторов природоохранной службы.

Дебют и победы

Режиссер Максим Акбаров начал съемки фильма «Степь» в 2020 году и привлек к ним практически всех известных и любимых зрителями казахстанских актеров. В кадре Сейдула Молдаханов, Даурен Сергазин, Сергей Гармаш и Тулепберген Байсакалов.

Фильм на протяжении его создания сопровождала пресса и сейчас, когда картина путешествует по фестивалям, о каждой ее награде можно прочитать в СМИ: за «Лучшую режиссуру» (Барселона), за «Лучшую драму» (XXVII International Police Award Arts Festival), за «Лучший дебют» (XV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути»). В прокат фильм вышел в Бразилии в январе 2025 года, а в Казахстане показывают пока только в рамках фестивалей.

Маленькие люди и большая суровая степь

Для костанайцев «Степь» имеет особое значение, потому что съемки проходили в Наурзумском заповеднике, и многие жители региона участвовали в создании фильма. Максиму Акбарову было важно, чтобы и в актерском составе, и в съемочной команде были местные жители.

На закрытом показе в Костанае актер Сейдула Молдаханов, исполнивший роль инспектора Азамата-ага, сказал, что их задачей было рассказать о невидимых героях, которые защищают порядок и природу от браконьеров. Тема экологии проходит красной линией, но главная коллизия в истории - спасение жизни и разрушительность мести. Как в настоящем вестерне, но в нашем случае - истерне.

Сюжет

Если фильм снят на востоке и рассказывает о смелых мужчинах в диких условиях, защищающих слабых и невинных, - это истерн. Сюжет фильма «Степь» складывается именно таким образом.

Молодой инспектор теряется на фоне главного героя, но идет по стопам учителя

Два инспектора случайно находят мать и ее дочь в степи, затем сталкиваются с браконьерами, где в перестрелке задевают сына большого и страшного бандита. И начинается месть. Бандит буквально охотится за инспекторами, которым нужно спасти жизни невинных матери и ребенка.

Ситуация усугубляется отсутствием связи с внешним миром и опасной степью, которая не прощает ошибок. Старший родственник женщины и ее дочери, который должен был защищать их, погибает из-за того, что сталкивается с крупным животным. Азамат-ага рискует жизнью пассажиров и пытается арестовать браконьеров, чем запускает цепь событий. Все это показывает, как требовательна степь к людям, которые живут и работают тут.

Главные герои истерна - потрепанные жизнью, принципиальные старики, которые жертвуют собой ради того, чтобы молодые жили. Герои Сейдулы Молдаханова и Сергея Гармаша философствуют на тему того, что старикам нужно отдыхать, а молодым возвращаться в гнездо, чтобы сменять поколения.

Напряжение и атмосфера

Фильм снят динамично. В первом акте режиссер знакомит с героями и уже дает подсказку к центральному конфликту. Банда браконьеров в первый раз сталкивается с героями и в кадре идет расстановка сил. Во втором акте герои сталкиваются с бандитами снова и уже не могут выйти из конфликта целыми - ранят спасенную инспекторами женщину Аю, а молодой инспектор Данияр убивает человека и долго переживает из-за этого. Третий акт - решающее столкновение бандитов и инспекторов, которое приводит к потерям. Каждый раз ставки и потери увеличиваются - постепенно, но неизбежно.

Опасность преследует героев и заставляет переживать за них каждую минуту

За счет того, что идеально работает музыка, звук и хронология, зритель постоянно находится в напряжении и будто сам участвует в погоне, где хорошим приходится убегать от плохих и надеяться только на себя, потому что надеяться не на кого.

Персонажи и диалоги

Несмотря на отличную постановку, динамику фильма, идеальное попадание в жанр и настроение аудитории, фильм не успевает раскрыть персонажей, из-за чего теряет смыслы в диалогах. Часто они звучат, как случайно вырванные отрывки разговоров. О том, что муж Аи обращался с ней жестоко, зритель узнает в коротком ее разговоре с Данияром, но у такого откровения нет ни причин, ни последствий. И в целом образ женщины используется как мотивация, но не как субъект действия.

Старики рассуждают о том, что молодежь стремится уехать

Авторы поднимают вопрос ответственности человека за свою жизнь. Когда инспекторы арестовали похитителя барашка, он пытается убедить их, что пошел на это только из-за детей, которых нечем кормить. Герой Гармаша тоже говорит о безысходности таких людей, однако принципиальный егерь Азамат-ага утверждает, что человек должен трудиться честно и зарабатывать только трудом, а все остальное - от лени. И этот философский разговор прерывается и не ведет ни к чему, а персонаж воришки появляется и исчезает только для того, чтобы показать меньшую принципиальность молодого инспектора. Сюжетные ружья в фильме не стреляют.

Хотим еще

И все же фильм заслуживает внимания и всех наград, которые получает на фестивалях и сердцах зрителей. Это искренняя, не морализаторская история, для которой важно показать, в каких опасных условиях трудятся инспекторы «Охотзоопрома» в Казахстане. Без защиты, без амуниции, без связи они выполняют свой долг защитников природы и погибают, сталкиваясь с жестокими и беспринципными преступниками.

Остается надеяться, что развлекательный фильм «Степь» привлечет внимание и аудитории, и ответственных лиц, чтобы вопрос безопасности инспекторов природоохранной службы обсуждался и решался на высоком уровне.

Фото - кадры из фильма