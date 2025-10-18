Библиотечный филиал «Станционный», занимающий здание бывшего вокзала с 1965 года, долгое время ожидал обновления. О капитальном ремонте и буднях библиотеки «НГ» рассказала заведующая филиалом Гульхан ИСКУЖИНА.

Гульхан Искужина – современный библиотекарь

В прошлом году здесь провели основательный ремонт. Новая мебель и техническое оборудование, бесплатный Интернет для читателей.

Обновление обошлось в сумму более 320 млн тенге. Деньги потратили на ремонт входных групп, кровли и подвальных помещений, внутреннюю отделку, а также на модернизацию инженерных систем, в том числе вентиляции и сетей коммуникаций. Благоустроили прилегающую территорию. Фасад покрасили в мягкий жёлтый цвет. Установили подъёмник для людей с особыми потребностями у входа. На верхнем этаже - уютная коворкинг-зона, оборудованная новыми компьютерами. В библиотеке здесь можно не только почитать, либо взять книгу домой, но и поиграть в шахматы, шашки и другие настольные игры.

Библиотечный филиал «Станционный»

Особое внимание уделили сохранению исторического облика здания - большие окна нестандартной арочной формы по-прежнему отличительная черта, придающие ему неповторимый шарм.

Когда-то бытовало мнение, что библиотекарь – это тихая, скромная и строгая женщина в очках, с пуховым платком на плечах. Сейчас библиотекарь – человек идущий в ногу со временем, который может не только написать сценарий к мероприятию, но и смонтировать ролик, буктрейлер, а также сыграть роль сказочного персонажа.

Гульхан Искужина работает в библиотеке 22 года. Ей с детства нравилось листать журналы и книги, наблюдать, как ровно они стоят на стеллажах, а еще их особенный запах.

Беседа о жизни и книгах

- Самое ценное в моей работе это то, что люди тянутся к общению. – говорит она. - В век технологий они не потеряли любовь и интерес к книге. Мои читатели идут в библиотеку как в настоящий храм. Храм чистоты душевной, где они без утайки могут поделиться радостью, рассказать о своём наболевшем. Ведь мы, библиотекари, всегда готовы выслушать, помочь, а иногда подсказать или дать совет. Чаще всего берут современное чтиво, многие спрашивают книги на исторические темы. Конечно же, есть те, кто любит классику. К нам приходят пенсионеры и работающие люди, дети, школьники, студенты. Бывают и неприятные моменты - когда молодые люди могут резко ответить. Но если бы книги могли жаловаться, то они в первую очередь сказали бы, что их мало читают, что некоторые люди не соблюдают правила обращения с книгой. Я считаю, что заменить библиотекаря на искусственный интеллект нельзя. Это древнейшая из профессий, где присутствует человеческий фактор. Искусственный интеллект - это то, к чему стремится общество, но ведь человека не заменит никто.

За последнее время, по наблюдениям библиотекаря, предпочтения читателей изменились - им нужен текст в крупном шрифте, чтобы не напрягаться и быстро прочесть. А вот самый неожиданный вопрос от современных поклонников книг к библиотекарям: «Вы до сих пор здесь работаете?»

Что же думают самые юные читатели о книгах? Мы поговорили с Варварой КАВЕРИНОЙ, ученицей начальных классов.

Читающая семья Кавериных

- Я люблю книги, - поделилась она. - У нас вся семья читающая. Моей первой книгой стала энциклопедия. Люблю читать о волшебстве. При чтении будто перемещаюсь внутрь, это удивительные ощущения. Каждая книга по-своему меняет взгляд на мир. За один день могу прочесть целую книгу в страниц 50. Никогда не читаю через гаджет, думаю, что это портит зрение. В библиотеку нас водили на экскурсию. До этого я представляла себе старые, пыльные, деревянные полки, потрепанные книги и библиотекаря в очках. Но после экскурсии все изменилось: чистота, уют, свет. Когда подрасту, обязательно буду посещать. А сейчас пытаюсь собрать побольше своих книг, чтобы у меня дома тоже была мини-библиотека.

Сотня самых разных авторов, историй, страниц… Библиотека – особенный мир, где можно раствориться на пару часов, «пожить» в любой книге и отвлечься от суеты.

Фото и видео автора