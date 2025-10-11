Волонтеры общественного объединения «Надежда Плюс KST» ищут добрые руки для трех щенков, переживших непростые испытания. О каждом из них рассказала председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Виктория - значит Победа. Эта юная хаски получила имя не случайно, она единственная выжила из пяти подброшенных в приют щенков. Сначала Вики перенесла вирус, затем клещевой энцефалит - лечение обошлось в 400 тысяч тенге. Сегодня ей 5 месяцев, она полностью здорова, вакцинирована и невероятно активна.

Виктория - компаньон для энергичного, спортивного человека

- Мы ищем для Вики дом, где понимают, что такое хаски, - говорит Александра. - Это собака для энергичного человека, возможно, спортсмена, любящего движение. Она станет идеальным компаньоном и верным другом.

Вики быстро учится жить в квартире. Отдается только в ответственные руки - без цепей и вольеров, в частный дом или квартиру.

Малышка Меха из костанайского двора. Вторую нашу героиню нашли во дворе, где она выживала среди бездомных собак. Клещ и энтерит не сломили малышку, она справилась со всеми болезнями и теперь готова к новой жизни.

Меха будет небольшой собакой, подходит для содержания в квартире

- Меха очень любит людей, она буквально бежит за волонтерами, когда мы приезжаем, - рассказывает волонтер. - Нежная, активная, настоящая ручная девочка.

Вырастет небольшой, подойдет для содержания в доме, но не на цепи.

Айла доминирует даже в игре. Ее нашли рабочие предприятия ERG в поселке Качар - прямо на территории карьера, где ходит тяжелая техника. Там щенки часто гибнут, но Айле повезло, ее спасли и привезли в приют. Ее тоже вылечили от энтерита и укуса клеща .

Для Айлы нужен человек, который понимает характер алабая

- Айла - помесь алабая, и по характеру это видно, - говорит Лебединская. - Она лидер по натуре, старается доминировать даже в игре.

Передадут ее ответственным хозяевам, понимающим особенности породы.

Чтобы забрать этих трех щенков или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ