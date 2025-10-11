Специальное предложение для тех, кому надоело или нельзя даже минимально жареное. Я всегда с тоской воспринимала рекомендации насчет паровых блюд. Не в последнюю очередь из-за того, что надо ради них доставать мантышницу или пароварку... Но не в этот раз. Омлет в чашке - это просто классный вариант завтрака.

Такой омлет хорошо приготовить с овощными наполнителями

В миску разбиваем яйца. Солим. Мне была подарена чудесная самодельная соль со специями от читательницы «НГ» (расскажу позднее). Добавляем молоко или сметану. С тем и другим вкус разнится. Я больше люблю с молоком. И уже четко вымерила соотношение: на 2 средних яйца - 4 столовых ложки молока. Или 5. Больше не стоит, если вы не планируете морочиться и взбивать массу миксером. Утром же не до того. Если молока будет больше, то серединка омлета будет дольше оставаться жидкой, а бока больше заварятся. А хочется нежности.

Энергично пошуруйте вилкой или венчиком в омлетной смеси, чтобы основные составляющие соединились. Дальше берем чашку, у меня кисушка (кесешка, или как там их еще называют - вы поняли). Удобнейшая штука для одной порции. Смазываем посудину изнутри растительным маслом. Можно сливочным. Выливаем молочно-яичную смесь. В литровый ковшик набираем воды (можно горячей, для быстроты), чтобы доходила до середины чашки или чуть выше. Ставим на огонь, накрыв ковш крышкой. Хорошо, если в ней есть выпускное отверстие для пара, тогда бурно кипящая вода не будет захлестывать омлет. 3-4 минуты - и все готово. Сомневаетесь, оставьте еще на минуту под крышкой.

Если варить омлет при бурном кипении, то он заваривается таким «веночком» - с углублением посередине. Туда вкусно положить кусок масла и быстро ложечкой перемешать, можно сыра плавленного и тертого, если диете не противоречит. С топленым маслом - замечательно.

Если варить на среднем огне, то получится горка, весь омлет заварится, как суфле. Масло и в этом случае не помешает.

Я ввожу в омлет наполнители. Зелень - всегда. Петрушка тут хороша. Сладкий перец - часто. Режьте помельче, он получается очень аль денте. Пробовала с помидором - мне не понравилось. Классическая яичница, когда сначала на масле тушишь томаты, а потом заливаешь яйцами, мне вкуснее.

Но наполнители могут быть любыми, конечно. В голову приходят мысли о грибах, зеленом горошке, ломтиках вареной моркови и цветной капусты, спаржевой фасоли, отварной картошке, шпинате. Второй эшелон - сосиска, ветчина.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ