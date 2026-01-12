Сегодня, 12 января, на аппаратном совещании речь шла о разделении ответственности при уборке снега. Основной лозунг акимата: «Долой иждивенчество». В первую очередь он касается бизнеса и городских дворов.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- По данным отдела жилищных отношений, из 550 дворов очищено 186, то есть меньше половины. Это говорит о том, что не все нанимают технику. Кто-то ждет городскую. А кто-то ждет, чтобы потом снег просто растаял во дворе. Так получается? - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Но ОСИ - это юридические лица, должны вывозить. Отрабатывайте этот момент с полицией.

Аким упомянул также, что у организаций социальной сферы - образования, здравоохранения, спорта - в бюджетах заложены деньги на вывоз снега и они должны их использовать.

- Теперь по бизнесу, который самостоятельно должен очищать свои территории. Но что сейчас - на Карбышева, например, собирают и трактором выталкивают на проезжую часть, чтобы город вывозил. Мы говорили о том, что так могут действовать только жители частного сектора, но никак не бизнес, - сказал Жундубаев. - Время предупреждений прошло. Я видел, как работала в рейде полиция. 200 с чем-то предупреждений и ни одного штрафа. Возможно, это уже недейственные меры. Я не ради того говорю, чтобы кого-то наказать, а чтобы порядок был. Завтра снег растает, будет топить те же объекты предпринимателей. И еще подход у бизнеса: "Мое только крыльцо. Шаг с крыльца - пусть кто-то чистит". Но вы же для своих клиентов делаете. Если будем так делиться, что в итоге? Снег упал на голову не только акимату, он во всем городе выпал. Иждивенчества быть не должно!

Аким оценил и работу подрядных организаций, которых в этом году работает шесть. Напомнил, что есть норматив: в течение 7 дней после бурана снег должен быть вывезен с территории города на полигон. Этот срок включает очистку не только центральных улиц, но и улиц второй и третьей категории. Ко второй, например, относится улица Дулатова, на состояние которой (засыпанные обочины, глубокие колеи) сейчас жалуются горожане. Аким с претензиями согласился.

- Надо в две смены выводить технику и людей, - потребовал он. - Вчера снежок прошел, сегодня подметаете и снова по пол-полосы на проезжей части забираете. Ваша задача на сегодня - все свое исправить. Главное - вывезти тот снег, который собрали, с этим вы должны уложиться в срок. Я предупреждаю: если завтра будут большие бураны, мы еще можем войти в положение, а за невывезенный снег будем вам на портал официально претензии выставлять. Несбыточных поручений не даю. Все выполнимо.