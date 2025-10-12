Радует, что кино в Казахстане приобретает значение не только по мнению режиссеров и киноманов, но и по оценке государственных организаций. Фильм «Агент и Irbis», созданный при поддержке МВД и благодаря коммерческим партнерам, чью рекламу в кадре заметит даже невнимательный зритель, доказывает, что найти бюджет можно, просто нужно знать, где искать. Другой вопрос, какая задача стояла перед фильмом и насколько он оправдывает ожидания спонсоров. В случае с «Агентом и Irbis» задача ясна, а вот реализация подкачала.

Агент Интерпола Айжан не доверяет местной полиции, но только причин у нее на это нет

Ожидание

Бауржан Абишев, актер, который пересел в режиссерское кресло, в качестве дебюта выбрал, казалось бы, беспроигрышный вариант. Жанр боевика нравится целевой аудитории и выбивается из ряда привычных комедий и начинающих уже надоедать триллеров-ужасов. «Агент и Irbis» создан по канонам жанра: есть опасный преступник, имеется агент с личной трагедией и герой, который поможет всем, всех спасет и получит в финале женщину как трофей в победе.

В фильме приняли участие настоящие работники МВД РК

Позиционирует себя картина как «остросюжетный боевик, в основу которого легли эпизоды из жизни и службы бойцов полицейского спецназа». Сам режиссер в одном из интервью говорит, что много лет работал как каскадер и постановщик трюков. А значит, в фильме должно быть много экшена и риска для жизни персонажей. По сюжету полиция борется с наркотрафиком. Значит, связь с реальностью должна быть крепкой, а настроение фильма серьезным. Главной героиней заявлена женщина, следовательно, фильм соответствует современным трендам. Ну и самое главное: фильм поддерживается МВД, следовательно, авторы получили максимальный доступ к работе полиции и расскажут о плюсах и минусах, о победах и проблемах работников опасной и трудной службы.

В какой-то момент героиня забывает о травме и начинает флиртовать с новым напарником

Да и синопсис звучит вполне обнадеживающе: агент Интерпола приезжает на родину в Казахстан, чтобы поймать опасного наркоторговца, тут встречает как бы случайно главного героя и вместе с ним останавливает преступника, при этом параллельно влюбляется и превращается из ледяной королевы в обычную женщину, которой нужно ее «женское счастье».

-В фильме есть несколько сцен драки и одна сцена с трюками, которая выглядит подозрительно неестественно

Реальность

Изображение выглядит неплохо до тех пор, пока ничего не происходит и актеры молчат

Звучит неплохо. Счастье было так близко, так возможно. При всей своей легкости жанр боевика требует внимательного подхода к настроению, игре актеров и сюжетной линии. Если у злодея есть предыстория, зритель должен знать ее, чтобы понимать, в чем именно злодей и герой похожи и как будет герой переживать переломный момент.

По версии авторов, злодей стал злым, потому что его... разозлили в детстве

Главного антагониста играет очень колоритный актер Чингиз Капин, который уже довольно сильно укоренился в роли бандитов. У него завораживающая внешность и есть харизма, однако авторы фильма почему-то решили сильно не развивать персонажа, оставив несколько непонятных флешбэков, которые зритель может интерпретировать как хочет. Видимо, не хватило смелости прописать мотивацию и предысторию злодея более четко, поэтому мотив скатился в историю жестокого отца-наркоторговца. А гибель злодея, хоть и закономерна, но совсем не эпична. Как пример, можно вспомнить Ганса Грубера из «Крепкого орешка» и его замедленное падение с башни. Вот это драматизм!

Злодей хорош, но ему не хватает мотивации и объемности

Настроение в фильме скачет, как температура у больного. Сначала авторы подают серьезную драму гибели напарника агента Интерпола, которую играет голливудская актриса из Казахстана Айжан Лайджи. Затем героиня едет в Казахстан, а тут ее родители пытаются посватать ее за какого-то таксиста. Потом родители вовсе исчезают из истории, потому что авторам некогда на них время тратить - нужно рекламу вставлять. И вот Айжан участвует в очень медленной и ленивой драке, где, разумеется, всех побеждает, а серьезность опасности возрастает, потому что злодей хладнокровно убивает своих людей за то, что они не справились с женщиной. После этого таксист Азамат (Берик Айтжанов) знакомит агента Интерпола с комедийным персонажем - компьютерным гением. Переходя из одного настроения в другое, теряется связность повествования, из-за чего зритель не может понять, смотрит он серьезный боевик, как «Отступники», или комедию, как «Час пик». Если это боевик с серьезной проблемой, зачем вплетать родителей и создавать маскарад? Если это комедия, зачем нагонять жути с флешбэками агента и пафоса в работе МВД?

Как и в большинстве современных казахстанских фильмов, «Агент и Irbis» не может определиться, комедия это или нет

Про пафос - отдельно. Понятно, что МВД, спонсируя фильм, хотело реконструировать образ полицейского не просто как человека, которому хочется доверять, но того, кто может защитить. Мало того что работники внутренних дел разговаривают неестественно, они еще по факту не делают никакую работу в кадре: сначала, морща лоб, обсуждают ситуацию, пересказывая экспозицию, которую зритель и так уже видел, затем проваливают операцию и участвуют только в захвате преступников. И если в начале был намек на «крота» внутри действующих оперативников или офицерского состава, то потом оказывается, что просто сестра злодея проникла в полицию как секретарь. Очень скучно.

Драки в фильме выглядят скучно и чересчур постановочно

Очень скучна и романтическая линия, которую начали неплохо и постепенно развивали. Агент и таксист начинают доверять друг другу, переживают немногочисленные, но яркие экшен-сцены и в конце сталкиваются с кризисом в отношениях. Однако развязку романтической истории не дали, оставив ее на втором плане, в то время как пафос смазал все настроение счастливого финала. Так же скучна игра Айжан Лайджи, которая старательно вставляет слова и фразы на казахском языке. Сразу вспоминается популярный интернет-персонаж Мэлс Маратович. Особенно обидно, что при всем пафосе появления Айжан в истории ее героиня оказывается не центральным персонажем. Главный герой - Азамат, он никакой не таксист, а агент полиции Irbis, без которого невозможно ничего сделать. Поэтому в финале он вместо того, чтобы затевать сватовство или просто держать за руку любимую женщину, отправляется на новое спецзадание.

Сцена с действием наркотиков несуразная и необязательная

Фильм не справился с задачей: полиция в нем не только оторвана от реальной жизни, но и не была активной силой. Картину вполне можно отнести к категории Б, то есть к произведениям, которые сразу выходят на DVD без релиза в кинотеатрах, но в Казахстане такой категоризации нет, иначе больше половины премьер просто бы не состоялось. На этот раз не получилось создать полноценный и реалистичный образ героя-полицейского, но, может, получится в следующий.

Под маской простого мужчины среднего возраста скрывается агент Irbis. Только известно об этом будет ближе к финалу

Фото - кадры из фильма