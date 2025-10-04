В Казахстане планируют дать возможность местным банкам оказывать услуги казахстанцам по принципам исламского финансирования, передаёт Tengrinews.kz. То есть любой казахстанский банк сможет открыть депозит, дать финансирование или другую услугу через так называемые "исламские окна". Для этого ему не надо будет получать отдельную лицензию, а просто открыть внутри своего бизнеса специализированный отдел.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Справка. В настоящее время исламские операции в стране разрешены только через создание отдельного исламского банка. Так, в республике сейчас работают две такие финорганизации - иностранный банк "Коммерческий банк Абу-Даби" и казахстанский банк "Заман Банк". При этом их совокупная доля составляет менее 0,5 процента активов всей банковской системы Казахстана.

Чем отличается от обычных услуг в банках?

Это направление в банке отличается тем, что операции будут проводится по принципам исламского финансирования.

Главное отличие исламских банковских услуг в Казахстане заключается в том, что вместо кредитов под проценты используются договоры купли-продажи, аренды или партнерства.

Прибыль банка формируется за счёт наценки или доли в совместной деятельности, а не процентов. Клиент и банк делят риски и прибыль, при этом исключаются сделки с неопределёнными условиями и спекулятивный доход. Например, при покупке автомобиля банк сам приобретает его и передает клиенту в рассрочку без начисления процентов.

Примеры исламских услуг, которые разрешены в Казахстане:

Депозиты без процентов (вклады до востребования, инвестиционные депозиты – мудараба);

Заемные операции без процентов (кард аль-хасан);

Мурабаха – торговое финансирование (банк покупает товар и продает клиенту с наценкой, но без процентов);

Мушарака – финансирование на условиях партнерства (совместное участие банка и клиента в бизнесе);

Иджара – аренда/лизинг;

Вакала – агентские услуги.

Такие подразделения будут организационно обособлены от основной деятельности банка:

активы и обязательства будут учитываться отдельно;

формы отчётности будут адаптированы под исламские операции;

раздельный финансовый учет;

персонал пройдёт подготовку по исламским продуктам;

продукты будут утверждаться специальным советом по соответствию шариату, который также будет проводить аудит.

Зачем это нужно?

Как сообщил заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев, запуск "исламских окон" создаст конкуренцию на рынке и расширит доступ казахстанцев и бизнеса к исламским продуктам.

Он отметил, что для Казахстана выбрана гибкая модель регулирования, как в Малайзии и Пакистане.

"Гибкое регулирование создает условия для гармоничного сочетания традиционного и исламского банковского бизнеса, что позволит использовать синергию между ними, повысить эффективность финансового посредничества и укрепить устойчивость системы. В перспективе это не только укрепит позиции Казахстана как ведущего финансового хаба Центральной Азии, но и повысит доверие к финансовому рынку, ускорит его интеграцию в глобальную экономику и откроет новые возможности для привлечения капитала", - подчеркнул Салимбаев.

При этом особое внимание регулятор уделяет риску несоответствия шариату: нарушение этих принципов может привести не только к финансовым потерям, но и к репутационным издержкам для банков.

Справка. Правовую базу для исламского финансирования в Казахстане заложили в 2009 году. Тогда, 12 февраля, был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования".

Вместе с тем планируется, что проект нового закона "О банках и банковской деятельности" будет принят до конца текущего года.