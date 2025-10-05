Кто останется без электроэнергии на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 сентября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в одиннадцати районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.
ТП – 610 (работы на ТП)
6 октября с 10:00 до 14:00
- Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 1б,
- магазин «Аврора»,
- «Сирж»,
- «Романтик»,
- «Вираж»,
- «Бистро»,
- кафе «Бархан»,
- салон красоты «Софи»,
- Карамель».
Спальный сектор:
- ул. Садовая, 79 ,81, 100а, 100г,
- ул. Воинов-интернационалистов, 10, 12, 14, 16.
Частный сектор:
- ул. Центральная, 3-17, 17/1,1/3, 2/1-2/9,
- ул. 2-я Центральная, 1-14,16/1,
- ул. Садовая, 1, 1б, 100/3,
- ул. Воинов-интернационалистов, 6-8, 2/1-2/9, 16/7, 17/2-17/3.
ТП – 8 (работы на ВЛ)
с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00
- магазин «Ковровый дом»,
- нотариус по ул. Победы, 33а.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова, 83-125,
- пр. Тауельсиздик, 26-77,
- ул. Пушкина, 30-46,
- ул. 5 Апреля, 102-143, 104/1-104/14, 124/1-124/3, 126/1-126/2,
- ул. Амангельды, 37/1-37/5, 27-46, 28/1,30/1, 34/1,
- пр. Абая, 178-208, 200/1-200/6,
- ул. Победы, 23-46.
ТП – 30 (работы на ТП)
6 октября с 09:00 до 12:00
- Ясли-сад № 5,
- магазин «Бородинский».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 95,
- ул. 1 мая, 86,
- ул. Гоголя, 98, 110,
- ул. Толстого, 67, 69,
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.
КТП – 93 (работы на ТП)
6 октября с 14:00 до 18:00
Частный сектор:
- мкр-н Таунсай,
- ул. 1-я Речная,
- ул. 2-я Речная.
ТП – 110 (работы на ТП)
7 октября с 10:00 до 18:00
- аптека «Фармаком»,
- медицинская лаборатория.
Спальный сектор:
- пр. Назарбаева, 164, 166, 166а.
ТП – 120 (работы на ТП)
8 октября с 10:00 до 19:00
- Детский сад по ул. Киевская, 7/1,
- КНС малая 5,
- АЗС № 10,
- магазин «За рулем»
Спальный сектор:
- ул. Киевская, 3, 7/1, 7/2,
- ул. Каирбекова, 351/3, 351/1, 351, 353,
Светофор:
- ул. Каирбекова- ул. Киевская,
- ул. Каирбекова – ул. Кубеева.
ТП – 619 (работы на ТП)
9 октября с 10:00 до 19:00
- Магазин «Ванда»,
- «Мэрлин»,
- «Леди»,
- «Глобус»,
- «Мясной».
Спальный сектор:
- ул. Чкалова, 4, 4а,
- ул. Маяковского, 105/1, 109/1, 109
ТП – 157 (работы на ТП)
9 октября с 10:00 до 19:00
- ЖКХ по ул. Байтурсынова, 55,
- клиника «Коктем -3»,
- ТД «Атриум»,
- шахматный клуб по пр. Аль-Фараби, 72.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 72,
- ул. Баймагамбетова, 164,
- ул. Байтурсынова, 55, 57, 59.
ТП – 162 (работы на ТП)
10 октября с 10:00 до 19:00
- Военный суд,
- Ювенальный суд по. пр. Тауельсиздик, 72,
- Евразийский банк по ул. Дулатова.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина, 65,69,
- пр. Тауельсиздик, 70,
- ул. Алтынсарина, 119, 121.
КТП – 707 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)
10 октября с 10:00 до 21:00
- Котельная № 8,
- ИП Ким,
- магазин «Зарина»
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 1а, 1-20,
- ул. Геологическая, 2-25,
- ул. Набережная, 1-19.
