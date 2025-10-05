План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 сентября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в одиннадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,

ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

ТП – 610 (работы на ТП)

6 октября с 10:00 до 14:00

Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 1б,

магазин «Аврора»,

«Сирж»,

«Романтик»,

«Вираж»,

«Бистро»,

кафе «Бархан»,

салон красоты «Софи»,

Карамель».

Спальный сектор:

ул. Садовая, 79 ,81, 100а, 100г,

ул. Воинов-интернационалистов, 10, 12, 14, 16.

Частный сектор:

ул. Центральная, 3-17, 17/1,1/3, 2/1-2/9,

ул. 2-я Центральная, 1-14,16/1,

ул. Садовая, 1, 1б, 100/3,

ул. Воинов-интернационалистов, 6-8, 2/1-2/9, 16/7, 17/2-17/3.

ТП – 8 (работы на ВЛ)

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00

магазин «Ковровый дом»,

нотариус по ул. Победы, 33а.

Частный сектор:

ул. Каирбекова, 83-125,

пр. Тауельсиздик, 26-77,

ул. Пушкина, 30-46,

ул. 5 Апреля, 102-143, 104/1-104/14, 124/1-124/3, 126/1-126/2,

ул. Амангельды, 37/1-37/5, 27-46, 28/1,30/1, 34/1,

пр. Абая, 178-208, 200/1-200/6,

ул. Победы, 23-46.

ТП – 30 (работы на ТП)

6 октября с 09:00 до 12:00

Ясли-сад № 5,

магазин «Бородинский».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 95,

ул. 1 мая, 86,

ул. Гоголя, 98, 110,

ул. Толстого, 67, 69,

Светофор:

ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.

КТП – 93 (работы на ТП)

6 октября с 14:00 до 18:00

Частный сектор:

мкр-н Таунсай,

ул. 1-я Речная,

ул. 2-я Речная.

ТП – 110 (работы на ТП)

7 октября с 10:00 до 18:00

аптека «Фармаком»,

медицинская лаборатория.

Спальный сектор:

пр. Назарбаева, 164, 166, 166а.

ТП – 120 (работы на ТП)

8 октября с 10:00 до 19:00

Детский сад по ул. Киевская, 7/1,

КНС малая 5,

АЗС № 10,

магазин «За рулем»

Спальный сектор:

ул. Киевская, 3, 7/1, 7/2,

ул. Каирбекова, 351/3, 351/1, 351, 353,

Светофор:

ул. Каирбекова- ул. Киевская,

ул. Каирбекова – ул. Кубеева.

ТП – 619 (работы на ТП)

9 октября с 10:00 до 19:00

Магазин «Ванда»,

«Мэрлин»,

«Леди»,

«Глобус»,

«Мясной».

Спальный сектор:

ул. Чкалова, 4, 4а,

ул. Маяковского, 105/1, 109/1, 109

ТП – 157 (работы на ТП)

9 октября с 10:00 до 19:00

ЖКХ по ул. Байтурсынова, 55,

клиника «Коктем -3»,

ТД «Атриум»,

шахматный клуб по пр. Аль-Фараби, 72.

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 72,

ул. Баймагамбетова, 164,

ул. Байтурсынова, 55, 57, 59.

ТП – 162 (работы на ТП)

10 октября с 10:00 до 19:00

Военный суд,

Ювенальный суд по. пр. Тауельсиздик, 72,

Евразийский банк по ул. Дулатова.

Спальный сектор:

ул. Пушкина, 65,69,

пр. Тауельсиздик, 70,

ул. Алтынсарина, 119, 121.

КТП – 707 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)

10 октября с 10:00 до 21:00

Котельная № 8,

ИП Ким,

магазин «Зарина»

Частный сектор: