Кто останется без электроэнергии на следующей неделе?

5 октября 2025, 10:07 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 сентября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в одиннадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

ТП – 610 (работы на ТП)

6 октября с 10:00 до 14:00

  • Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая, 1б,  
  • магазин «Аврора», 
  • «Сирж»,
  • «Романтик», 
  • «Вираж», 
  • «Бистро», 
  • кафе «Бархан», 
  • салон красоты «Софи», 
  • Карамель».

Спальный сектор:

  • ул. Садовая, 79 ,81, 100а, 100г, 
  • ул. Воинов-интернационалистов, 10, 12, 14, 16.

Частный сектор:

  • ул. Центральная, 3-17, 17/1,1/3, 2/1-2/9, 
  • ул. 2-я Центральная, 1-14,16/1, 
  • ул. Садовая, 1, 1б, 100/3, 
  • ул. Воинов-интернационалистов, 6-8, 2/1-2/9, 16/7, 17/2-17/3.

ТП – 8 (работы на ВЛ)

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00

  • магазин «Ковровый дом», 
  • нотариус по ул. Победы, 33а.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова, 83-125, 
  • пр. Тауельсиздик, 26-77, 
  • ул. Пушкина, 30-46, 
  • ул. 5 Апреля, 102-143, 104/1-104/14, 124/1-124/3, 126/1-126/2, 
  • ул. Амангельды, 37/1-37/5, 27-46, 28/1,30/1, 34/1,
  • пр. Абая, 178-208, 200/1-200/6, 
  • ул. Победы, 23-46.

ТП – 30 (работы на ТП)

6 октября с 09:00 до 12:00

  • Ясли-сад № 5, 
  • магазин «Бородинский».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 95, 
  • ул. 1 мая, 86, 
  • ул. Гоголя, 98, 110, 
  • ул. Толстого, 67, 69,

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Толстого.

КТП – 93 (работы на ТП)

6 октября с 14:00 до 18:00

Частный сектор:

  • мкр-н Таунсай, 
  • ул. 1-я Речная, 
  • ул. 2-я Речная.

ТП – 110 (работы на ТП)

7 октября с 10:00 до 18:00

  • аптека «Фармаком», 
  • медицинская лаборатория.

Спальный сектор:

  • пр. Назарбаева, 164, 166, 166а.

ТП – 120 (работы на ТП)

8 октября с 10:00 до 19:00

  • Детский сад по ул. Киевская, 7/1, 
  • КНС малая 5, 
  • АЗС № 10, 
  • магазин «За рулем»

Спальный сектор:

  • ул. Киевская, 3, 7/1, 7/2, 
  • ул. Каирбекова, 351/3, 351/1, 351, 353,

Светофор:

  • ул. Каирбекова- ул. Киевская,
  • ул. Каирбекова – ул. Кубеева. 

ТП – 619 (работы на ТП)

9 октября с 10:00 до 19:00

  • Магазин «Ванда», 
  • «Мэрлин», 
  • «Леди», 
  • «Глобус», 
  • «Мясной».

Спальный сектор:

  • ул. Чкалова, 4, 4а, 
  • ул. Маяковского, 105/1, 109/1, 109

ТП – 157 (работы на ТП)

9 октября с 10:00 до 19:00

  • ЖКХ по ул. Байтурсынова, 55, 
  • клиника «Коктем -3», 
  • ТД «Атриум», 
  • шахматный клуб по пр. Аль-Фараби, 72.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 72, 
  • ул. Баймагамбетова, 164, 
  • ул. Байтурсынова, 55, 57, 59.

ТП – 162 (работы на ТП)

10 октября с 10:00 до 19:00

  • Военный суд, 
  • Ювенальный суд по. пр. Тауельсиздик, 72, 
  • Евразийский банк по ул. Дулатова.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина, 65,69, 
  • пр. Тауельсиздик, 70, 
  • ул. Алтынсарина, 119, 121. 

КТП – 707 (ж/м п. Амангельды) (работы на ТП)

10 октября с 10:00 до 21:00

  • Котельная № 8, 
  • ИП Ким, 
  • магазин «Зарина»

Частный сектор:

  • ул. Зеленая, 1а, 1-20, 
  • ул. Геологическая, 2-25, 
  • ул. Набережная, 1-19.