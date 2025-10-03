«Если вы спрашиваете, что такое джаз, вам этого никогда не понять», - эту фразу пустил в мир Луи Армстронг. Джазмен имел в виду – приходите и слушайте. У костанайцев сегодня и завтра великолепный шанс попасть в мир фантастических импровизаций и, наоборот, вспомнить старую добрую классику.

«Джаз Бомонд» - он по-свойски традиционный и разноликий, кричаще-карнавальный и уютно-обаятельный – он очень разный, но неизменно душевный. И наш.

Открытие: на сцене "Жастар сарайы" биг-бэнд Александра Евсюкова

Первый день международного фестиваля прошёл в «Жастар сарайы» в четверг, стартовав с концертной программы «В кругу друзей» костанайского биг-бэнда под управлением заслуженного деятеля РК Александра ЕВСЮКОВА. Мэтра поздравили с почётным юбилеем: руководителю оркестра, ставшего одним из символов Костаная – 80.

- В этой трёхдневной программе у нас большие оркестры, - рассказал Александр Сергеевич. - Именно то, чем славится фестиваль – биг-бэндами. Этот - не исключение. На сцене, помимо нас, два коллектива из Алматы, ребята из Актобе, из Екатеринбурга… То есть, 5-6 биг-бэндов если есть – это уже около 130 человек нужно принять. К сожалению, мы не дождались музыкантов и вокалистов из Армении и Америки, потому что традиционно октябрь – начало больших гастрольных туров после периода отпусков, да и многие государственные оркестры заняты в разного рода форумах.

Солирует Руслана Пономарёва

В программе костанайского бэнда немало знаковых и классических композиций в джазовой обработке. Судите сами: первым же делом хозяева фестиваля исполнили Luigi’s Mansion Theme, саундтрек к игре «Особняк Луиджи» японского композитора Кадзуми Тотака. Звукорежиссёр известен саундтреками к видеоиграм компании Nintendo. Внезапно объявился Иоганн Себастьян Бах c «Concerto in D minor» и специально приглашённой Натальей Вильяновой (баян). За гитарой, баяном и клавишными словно бы проступали тягучие, высокие и торжественные хоралы...

Наталья Вильянова: "Бах в джазовой обработке на баяне, саксофоне и на гитаре - всё тот же великий Бах"

- Я не считаю джазовую обработку известных произведений чем-то непозволительным, - заявил в интервью корреспонденту «НГ» Александр Евсюков. - ведь мелодика не меняется, меняется ритмика! Вспомните, как раньше возникла большая полемика по поводу современной аранжировки народных произведений. И ведь кто-то писал - вот, мол, издеваются, это упрощённый вариант… А и пусть говорят, это даже хорошо, когда мнения разные. Добавлю именно к этому: 4 октября у нас будет совместный проект вместе с солистом эстрадно-симфонического оркестра Алибеком Алмадиевым в сопровождении камерного оркестра и биг-бэнда. Называется этот проект Qazaq Bossa Nova, то есть народные казахские песни и мелодии казахских композиторов будут звучать в джазовом стиле, заключительный проект в рамках фестиваля. Это пойдёт только на пользу народной песне. Да и молодёжь, люди разных национальностей, которые не привыкли к классическому звучанию этнической музыки, могут приобщиться к этим произведением через «Босса Нову».

Слева - Алибек Алмадиев. Пока в роли зрителя

Программу первого дня продолжил «Уральский диксиленд» из Челябинска и солистка Мария Болотина. Наши соседи, по отзывам знатоков - высококлассный коллектив не только по меркам России, но и Европы, который долгое время работал за рубежом. Музыканты являются лауреатами и участниками международных джазовых фестивалей в Дрездене, престижнейших западных форумов в Нидерландах и Великобритании. У них солидная школа, и каждый раз они приезжают в Костанай с новой программой, а работают с душой и сердцем.

Валерий Сундарев: "Мы привезли вам премьеру!"

- Мы играем традиционную джазовую музыку, но, как обычно, привезли в Костанай новую программу, в которой пытаемся перевести на язык джаза современную российскую и казахстанскую клубную музыку, - рассказал художественный руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий СУНДАРЕВ. - И это премьера! Даже челябинцы увидят программу через несколько дней. Даже не могу сказать, каких авторов брали за основу – я, признаться, ничего не понимаю в этой клубной молодёжной эстраде. Ой, эта проблема «разрыва поколений» вечная… Но цель была – взять музыку, понятную молодым, и через наши аранжировки дать им почувствовать, чем отличается их вариант исполнения от того, что умеем показывать мы. А костанайский зритель – он такой же, как во всём мире, хотя, как северяне, вы отличаетесь от южан - в сущности, от любых южан - более «энергосберегающим» темпераментом, продиктованным всего лишь климатом.

Сегодня, 3 октября – на подмостках «Жастар сарайы» в рамках «Джаз Бомонда» день творческих коллективов Казахстана:

18:30 – 19:00 – Эстрадно-духовой оркестр (Актобе), художественный руководитель Сакен Еркегулов, главный дирижёр Бектурган Дуйсенбаев.

19:00 – 19:30 – группа Ju Band под руководством Нурболсына Толеухана из РҚМММИ имени Ахмета Жубанова (Алматы).

19:30 – 19:50 – Камерный хор под руководством Салтанат Жакаевой, областная филармония им. Е. Умурзакова.

20:00 – 20:30 – Оркестр эстрадной и джазовой музыки под управлением Геннадия Брюханова (Петропавловск).

20:30 – 21:15 – Латин-джаз биг-бэнд Tropical Winds под управлением Кирилла Новикова (Екатеринбург, Россия).

Завершится форум в субботу гала-концертом. «Джаз Бомонд» не первый десяток лет привлекает музыкантов и слушателей из разных стран и культур, создавая, по отзывам зрителей, уникальную атмосферу обмена. «Это похоже на международную выставку, где каждый участник приносит свою культуру и традиции, создавая богатое и разнообразное музыкальное полотно», - говорили очевидцы музыкального праздника. Почувствуйте это и вы.

Фото автора