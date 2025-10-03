Ранее осуждённый за хищения в особо крупном размере и отмывание денег казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

За что отбывал срок Кайрат Боранбаев

Напомним, 31 марта 2023 года суд признал Кайрата Боранбаева виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: пособничество в совершении преступления (статья 28, часть 5), хищение чужого имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2), а также легализация доходов, полученных преступным путём, совершённая группой лиц (статья 218, часть 3, пункт 3). По совокупности этих обвинений он был приговорён к восьми годам лишения свободы.

Однако в конце июня приговор отменили, а дело передали на рассмотрение в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

После этого в сентябре по итогам апелляции Боранбаева признали виновным и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

6 ноября 2023 года в КУИС МВД сообщили, что Кайрат Боранбаев был освобождён из учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с заменой наказания. Перед этим бизнесмен передал государству миллиарды тенге и десятки бизнес-активов.

В том числе - фитнес-клуб "Fitnation" в Костанае. О его судьбе "НГ" писала здесь.

Неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы. Боранбаев получил предписание о самостоятельном выезде к месту жительства, где должен встать на учёт в службу пробации и находиться под её контролем.

Ходатайство об УДО

Судебное заседание по ходатайству Боранбаева об условно-досрочном освобождении было рассмотрено в уголовном суде Бостандыксого района 2 октября в онлайн-формате.

"В ходе судебного заседания осужденный отозвал свое ходатайство, вследствие чего суд оставил его обращение без рассмотрения", - сообщил пресс-секретарь городского суда Алматы.

Напомним, 20 июня этого года стало известно о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева. Его называют главным фигурантом уголовного дела о платных парковках в Алматы и организатором преступления. На сайте государственных закупок была размещена информация о том, что Мурат Боранбаев в 2017 году значился руководителем ТОО Alan Parking.

Ранее оператор площадочных платных парковок принадлежал государству.

Позже в акимате Алматы сообщили, что 70 процентов доли "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов Alan Parking возвращены в собственность города.