Чуть больше года понадобилось казахстанским властям, чтобы перезапустить работу фитнес-клуба Кайрата Боранбаева, осужденного родственника первого президента Казахстана.

В октябре 2023 года Агентство по финансовому мониторингу, сообщая об изъятии в доход государства самого дорогого фитнес-клуба Костаная, заявило, что объект планируют "использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров".

16 ноября 2024 года в здании бывшего "Fitnation" открылся новый фитнес-клуб "Underground". "НГ" выяснила на каких условиях.

И. о. руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Бахтияр КОСПАНОВ отвечая на наш вопрос на брифинге в РСК, сообщил, что новым балансодержателем клуба стала КГУ "Школа высшего спортивного мастерства". Здесь по разным видам спорта проходят подготовку 137 спортсменов. Компания, победившая в конкурсе, взяла это здание в аренду сроком на 10 лет без права последующего выкупа.

- Фитнес-клуб открыт для населения, - сообщил Коспанов. - Школе высшего спортивного мастерства от этого здания никакой пользы нет, их спортсмены там не занимаются.

Позже Бахтияр Коспанов уточнил в ответе на письменный запрос: при проведении в здании бывшего "Fitnation" занятий для спортсменов ШВСМ "круг граждан был бы ограничен только воспитанниками данного учреждения".

- В связи с этим, а также учитывая, что фитнес клуб «Fitnation» пользуется большой популярностью среди граждан города Костаная, как организация, оказывающая качественные физкультурно-оздоровительные услуги, принято решение передать здание в доверительное управление, - сообщается в ответе.

Так неужели государство совсем ничего не получит от бывшей собственности Кайрата Боранбаева?

Как пояснили в управлении финансов Костанайской области, новый фитнес-клуб будет перечислять государству 96% от своей чистой прибыли, то есть от всего дохода за вычетом расходов и налогов. А также обязана провести капитальный ремонт здания.

- Тендер проведен со следующими условиями: срок доверительного управления - 10 лет, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению, проведение на второй год использования капитального ремонта за счет собственных средств, - сообщила руководитель управления финансов Наталья МОРГУЛЬ. - Веб-портал реестра по результатам автоматического вскрытия и сопоставления тендерных предложений определил победителя из 10 участников. Победителем признан тот, кто предложил наибольший размер отчислений от чистого дохода в бюджет области.

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