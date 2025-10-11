Проблема в том, что многие молодые люди не осознают, насколько важна эта работа, так как у них совершенно другие приоритеты. Об этом говорит опытный пастух Александр ШИБЕЛЬГУТ из села Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области.

Гуртоправ Александр Шибельгут

- Александр, сложно ли быть пастухом или нет?

- Пастушья профессия – это дело непростое. Особенно если касается выпаса частного скота. Люди разные бывают... В любом деле необходимо проявлять профессионализм, изучать все нюансы. Многие считают - выгнал в поле, а сам сидишь на траве, отдыхаешь. Обязательно нужно обеспечить животных полноценным питанием, и для этого знать все принципы кормления. Мне повезло, так как мои родители, рожденные еще до войны, долго прожили. Я пошел по стопам отца: он работал на пилораме, был вальщиком леса, а также занимался выпасом скота. Раньше не говорили пастух, говорили – гуртоправ. Это еще в советское время.

- А что самое сложное в этой работе?

- Непогода. Весна, осень, но особенно весна. Май намного холодней, чем октябрь. Земля еще не успевает прогреться. Сейчас есть необходимая экипировка, а раньше - только брезентовый плащ, который промокает. Бывает, сижу один в поле и вспоминаю, как отец гонял скот отсюда на Убаган – река в 60 с лишним километрах. В то время пастухам ставили вагончики и они работали вахтовым методом: неделю один, вторую другой. Позже стали делать загоны.

Меня гармонь спасает. Я музыкант еще от Бога. Как запою, и коровки радуются и самому на душе хорошо.

Вообще самая основная сложность - так это то, что в советское время к сельскому хозяйству подходили куда грамотнее. И сейчас крайне важно, чтобы все сельхозники, аграрии, особенно руководители хозяйств повернулись лицом к селу, к простым людям. Если бы они разумно распоряжались землей, учитывая необходимость выделения пастбищ, заботясь не только о своем поголовье, но и о живности сельчан... Во многих хозяйствах уже вырезают половину, потому что расходы непомерные.

Проблема с пастухами тоже острая, да и не каждому дано. Молодежь не понимает, что это живые деньги, у них другие приоритеты. Раньше, в советские времена, животноводы и пастухи считались важнейшей профессией, а сейчас к ней относятся пренебрежительно, считают чем-то незначительным. Хотя каждый, кто держит свое хозяйство, понимает, что от пастуха зависит все. Современные технологии – это хорошо, никто не спорит, но нельзя забывать и о естественном способе ведения личного хозяйства.

- Случались ли какие-нибудь интересные происшествия?

- Да, конечно, много разных историй было. Одну из них расскажу - в 90-е годы. Вы, возможно слышали про ящур, болезнь такую вирусную домашних и диких парнокопытных животных. Наш скот заболел, да вот ветеринары не могли точно поставить диагноз. Неопределенное состояние было. Вроде бы и похоже на ящур, а вроде и нет. Но на карантин не закрывали. У нас первых напасть появилась. Потом зараза дальше пошла. Наблюдал, что косули слабые стали. Помню, отлеживались они в кукурузных полях. Даже собаки их не трогали. Ну и коровы так же: выгоняешь пасти, а они ложатся и ничего не едят. Так и не пасли, пока не вылечили. Тяжело было.

- Конь не устаёт за день?

- Самое главное – ночью коня хорошо накормить. Я очень поздно ложусь и при этом рано встаю, потому что присмотр нужен за ним. А позже у меня уже было несколько лошадей на смену. Сейчас шесть собственных лошадей. Люблю следить за ними, чистить. Если конь мокрый, то сразу не кормлю. Полтора - два часа уходит на то, чтобы он обсох. После и поить, и кормить можно. Только потом и самому отдохнуть. Ведь это мой заработок.

С верной лошадью Балладой

- Как вы считаете, через 20-30 лет такая профессия сохранится?

- Возможно и нет. Но она необходима. Я видел, как сейчас пасут скот. Устанавливают электропастухов на больших гектарах. Там скот всё выедает, ничего путного не остаётся. И скотина худеет. Нужно постоянно перегонять с места на место. В течение дня смотреть, какую траву едят животные, следить за их предпочтениями. Иначе у них может случиться и диарея, и всё что угодно. Держать скот у водопоя постоянно тоже нецелесообразно - они просто худеют, теряют упитанность, и молока от них не дождёшься. За всем нужен глаз да глаз. Да, гуртоправ - точное определение. Не просто пастух, а именно гуртоправ.

Работа начинается обычно часов с восьми утра, а то и с шести, из-за жары. И до позднего вечера. Раньше, при советской власти, выгоняли скот в пять или шесть утра, а в час дня загоняли на отдых. Потом, в три часа, снова выгоняли и пасли до десяти или даже половины одиннадцатого ночи.

Через людей, через тех, кто держит хозяйство, размножает его, кормит не только себя, но и может продавать излишки, сохраняется традиция. Благодаря им люди вокруг получают натуральные продукты.

- Какие породы коров сейчас разводят?

- В основном чистокровные породы, наших мясомолочных пород почти не осталось. Их всех убрали в конце 90-х. А ведь самой идеальной породой была красная степная. Какие телята были! Мы никогда не пускали телят под корову, уже в декабре резали мартовского бычка, и он давал 160 килограммов мяса. Это много, потому что у этих коров было очень жирное молоко.

А сейчас какие коровы? Разные. Начали завозить чёрно-пёстрых, но они слабые. На пастбище им тяжело, жару не переносят, залезут в котлован и их оттуда не выгонишь.

У кого остались красные коровы, те ещё более-менее держатся. Но и эти коровы уже все помеси. Я, например, никогда не покупал коров, развожу только своих, от родительских. Как родители дали, так и осеменял, правда, один раз. Коровы получились хорошие, но некоторые пали от пареза. Это какая-то нервная болезнь: у них пропадает подкожный жир.

А чёрно-пёстрая корова работает только на молоко и ничего не откладывает в себе. Выносливости нет. Если хорошо кормить, то молока дает много. Но и наши красные степные давали неплохо - литров 15. На ферме, когда последних раздавали, они давали по 20-22 литра. А сыр какой с этого… Ну не нарадуюсь.

В летний период, когда скот пасется на сочной траве, правильный уход за ним – залог высокой молочной продуктивности стада и сохранения ценных пород. А если люди будут и дальше пускать скот под нож, лишь бы скинуть с себя этот «груз», сохранить молочные породы станет практически невозможно.

- Секретом сыра поделитесь?

- Закваску всегда готовлю особым образом, по старинному деревенскому обычаю. Когда режут крупный рогатый скот, в желудке есть последняя камера - сычуг. Он расположен между книжкой и толстым кишечником. Сычуг аккуратно вырезают, тщательно промывают и обильно пересыпают солью. В таком виде он может храниться долго. Когда приходит время, его рвут на небольшие кусочки.

Как только у коровы начинается лактация, я беру свежее молоко, чтобы приготовить сыворотку для закваски. Сыворотка, к слову, сама по себе очень полезный и освежающий напиток. В трёхлитровую банку кладу кусочек сычуга и добавляю пару ложек соли. Эта смесь должна постоять и забродить примерно две недели. Когда открываешь крышку - в нос ударяет бодрящий запах, напоминающий квас.

Дальше всё просто. На ведро парного молока, или молока, подогретого до 35 градусов, я добавляю кружку этой закваски - примерно 150–200 граммов. Через час-полтора в молоке уже поднимается сырное зерно. Его нужно слегка перемешать, затем оставить ещё немного постоять.

Из этого зерна получаются самые разные сыры. Сулугуни, например, мы делаем в кипятке: сырное зерно промывают горячей водой, оно постепенно склеивается, тянется и расплавляется. Получается отменный продукт - нежный, ароматный, настоящий домашний сыр.

Настоящий домашний сыр

Алёна, моя супруга, любит готовить из него быстрые и вкусные бутерброды. Берёт кусочек хлеба, смазывает домашним майонезом (мы и его делаем сами), сверху кладёт ломтик помидора и сыр. На пару минут ставит в микроволновку - и ароматные горячие бутерброды уже готовы. Просто, сытно и невероятно вкусно.

