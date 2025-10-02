Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. Он сообщил, что финансирование проекта в этом году выросло с 49 млн тенге в 2924 году до 58,3 млн тенге. Связано это в основном с увеличением зарплат.

Фото из архива "НГ"

По проекту «Жасыл ел» набирают молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Но в основном нанимаются школьники и студенты. Их направляют на работы по благоустройству областного центра.

- К августу многие дети хотят отдохнуть, поэтому в августе у нас набор тяжело идет, - рассказал Дуйсеков. - В июне и июле наплыв желающих очень большой, даже резерв остается.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул: в прошлом году набирали 350 человек, а в этом - на 100 работников больше. Их зарплаты с прошлого года тоже выросли.

- 120 000 тенге, я считаю, для молодого человека, тем более школьника или студента, это хорошие деньги на летний заработок, - прокомментировал доклад своего подчиненного Жундубаев. - Тем более, они работают не круглый день - с утра до вечера, а там есть кто по 6 часов, кто еще меньше.

Кроме того, каждый час бойцы работают 45 минут и 15 минут отдыхают.

- Подрядчики мне говорили, что эффект от них есть, ребята стараются, - отметил аким. - Всю работу им, конечно, поручить нельзя. Они работают в основном на безопасных видах работ.

Жундубаев также поинтересовался - достаточно ли для проекта 450 работников и нужно ли на следующий год увеличивать финансирование?

- Мы предлагаем на следующий год так же оставить 450 человек, - ответил Дуйсеков. - А в 2027-м году посмотрим совместно с отделом ЖКХ и подрядчиками. Если будет потребность, то внесем предложения.

