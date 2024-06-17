Количество желающих работать в отрядах "Жасыл ел" ежегодно растёт. Стимулирует молодёжь возросшая на 45% зарплата. Об этом сообщил руководитель отдела внутренней политики Олжас Дюсеков на совещании акимата Костаная сегодня, 17 июня.

В прошлом году бойцам "Жасыл ел" в возрасте от 16 до 18 лет платили 70 тыс. тенге в месяц, от 18 до 35 лет - 75 тыс. тенге. В этом году зарплата младшей категории составляет 118 тыс. тенге, старшей - 120 тыс. тенге.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ предложил продолжить увеличение зарплат.

- Подрядные организации должны бойцам оценку давать, - пояснил он. - Если человек не справляется или, например, не хочет работать, это в контракте должно быть прописано. Чтобы подрядные организации могли вносить вам соответствующие документы о том, что они поменяли одного бойца на другого. Должна быть очередь. А очередь будет только тогда, когда зарплата будет привлекательная. Вот будет 150 тыс. тенге, они будут работать.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА