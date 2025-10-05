Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Автор очередного сообщения указывает на два перекрестка в Костанае с одинаковой проблемой: несанкционированные «зебры» без знаков пешеходного перехода провоцируют людей переходить дорогу там, где это мешает грузовым авто вклиниваться в поток.

Ул. Баймагамбетова - Шевченко. Возможно, раньше знаков не было, но сейчас они есть

- На пересечениях улиц Баймагамбетова - Шевченко и улиц Киевская - Каирбекова, перед кольцом на пр. Кобыланды батыра, нет знака пешеходного перехода, но нанесена «зебра», - пишет читатель. - И люди прут, как будто так и надо. Из-за этого КамАЗ пропускает, а потом подняться не может.

Ул. Киевская - Каирбекова. Из-за наклона дороги грузовику может быть трудно набрать скорость

На месте корреспондент «НГ» увидел, что переходы вполне себе санкционированные, и знаки есть на обоих участках по обе стороны.

«НГ» отправила запросы в отдел акимата ЖКХ Костаная и ДП области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали коллективное письмо жителей жилого массива «Дружба» (Костанай), в котором они просят установить не менее двух «лежачих полицейских» на ул. Школьная - там, где дети часто переходят дорогу:

- Данный участок находится рядом со школой и стадионом. В утренние, обеденные и вечерние часы здесь проходит большое количество детей, направляющихся в школу и детский сад. При этом на улице наблюдается интенсивное движение транспорта, что создает повышенные риски для безопасности детей и пешеходов. На всех соседних улицах, прилегающих к школе, «лежачие полицейские» уже установлены. На этом стадионе регулярно играют дети, проходят спортивные секции, проводятся занятия по футболу. Во время игр нередко происходит так, что мяч вылетает за пределы стадиона, и дети выбегают прямо на асфальт - на проезжую часть. Также через эти ворота проходят группы детей во время школьных занятий и секций. Все это создает повышенную опасность для жизни и здоровья детей при движении транспорта.

В департаменте полиции области на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование данного участка. По результатам обследования установлено, что обустройство искусственных дорожных неровностей по адресу ЖМ «Дружба», ул. Школьная, на участке от дома 5/1 до 5/7, в количестве двух штук разрешается при соблюдении требования.

А в отделе ЖКХ пояснили, что установят две ИДЖ, когда позволит погода.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

