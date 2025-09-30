Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" проведет домашнюю встречу против мадридского "Реала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Корреспондент Tengri Sport собрал главное о матче и вокруг него к настоящему моменту.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Улан Кенжегалиев/ instagram.com/f.c.kairat/

Исторический матч начнется на алматинском стадионе "Центральный" в 21:45. По сообщению пресс-службы клуба, все билеты на игру были выкуплены менее чем за сутки со старта продаж, поэтому сегодня на арене ожидается аншлаг.

"Кайрат" - "Реал": предполагаемые составы команд

Мадридский клуб прилетел в Алматы в максимально боевом составе. Все доступные звезды уже вышли на "Центральный" в рамках предматчевой тренировки: это и Килиан Мбаппе, и Винисиус Жуниор, и Джуд Беллингем, а также голкипер Тибо Куртуа, капитан команды Феде Вальверде и другие.

Во время пресс-конференции перед матчем и тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, и тренер "Реала" Хаби Алонсо уклончиво говорили о том, в каком сочетании появятся команды. Существует вероятность, что часть наиболее дорогостоящих футболистов с первых минут останется на скамейке запасных.

Тем не менее испанская Marca предполагает, что лучший бомбардир "Реала" в этом сезоне Килиан Мбаппе выйдет на старте и попытается забить 18-летнему Шерхану Калмурзе.

Тренер алматинцев на пресс-конференции подтвердил, что защищать ворота предстоит именно ему.

Составы команд от Marca

"Кайрат": (вратарь) Калмурза; Тапалов, Мартынович, Сорокин, Мата; Касабулат, Арад; Мрынский, Жоржиньо, Громыко; Сатпаев.

"Реал": Куртуа (вратарь); Асенсио, Уэйсен, Каррерас, Фран Гарсиа; Вальверде, Камавинга; Мастантуоно, Беллингем, Родриго; Мбаппе.

"Реал" в Алматы встречали сотни фанатов: реакция команды

Напомним, что футболисты самой титулованной команды Европы прилетели в Казахстан в ночь с воскресенья на понедельник. Уже в аэропорту их ждали сотни болельщиков, которые хотели увидеть своих кумиров.

Когда команда добралась до гостиницы, выяснилось, что и там их ждут несколько десятков человек. Некоторые игроки "Реала", несмотря на позднее время, согласились дать автографы фанатам.

Во время пресс-конференции полузащитник королевского клуба Феде Вальверде заявил, что ему было очень приятно увидеть столько болельщиков так далеко от Мадрида.

"Кайрат" - "Реал": стоимость и личные встречи

Накануне игры в социальных сетях завирусилась шутка о том, что у "Кайрата" неплохие шансы во встрече с грозным соперником, потому что, по статистике, алматинцы "Реалу" не проигрывали. Шутка эта правдива - для "Кайрата" и "Реала" матч в Алматы станет первой очной встречей в истории.

Оценочная стоимость состава мадридского "Реала" - 1 миллиард 400 миллионов евро - самая большая среди всех участников Лиги чемпионов в этом сезоне. Игроков "Кайрата" оценивают в 12,7 миллиона евро - в 110 раз меньше.

Среди большинства игроков мадридского клуба каждый стоит больше, чем все игроки "Кайрата". Даже второй голкипер Андрей Лунин оценивается в 18 миллионов евро, а главные звезды - Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем - в 180 миллионов каждый.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Улан Кенжегалиев

Накануне игроки мадридского "Реала" провели предматчевую тренировку на стадионе "Центральный".

Вскоре после этого в испанских медиа появились сообщения о том, что мадридцы недовольны высотой травы на "Центральном" стадионе и подали жалобу в УЕФА. Правда, она была отклонена.

А казахстанцы в социальных сетях опубликовали сотни мемов и шуток про приезд звезд "Реала" в Алматы.

Напомним, ранее "НГ" сообщала о том, что 6 сентября в Алматы должен был пройти концерт белорусского музыканта Макса Коржа. Но его отменили, якобы из-за того, что стадион нужно готовить к матчу "Кайрата" и "Реал Мадрида". Тем не менее 19 сентября на "Центральном" выступила американская группа Backstreet Boys.