Новые правила обсуждали на совещании в департаменте юстиции Костанайской области 24 сентября. На тот момент прошла ровно неделя как вступили в силу поправки в закон «О жилищных отношениях». Теперь «простые товарищества» устранены. Но самое главное - все существующие ОСИ и КСК должны пройти перерегистрацию. В противном случае госорганы обязаны закрыть такие объединения через суд. Судя по разговорам чиновников, очередную жилищную реформу в обществе встречают с раздражением и непониманием.

- Перерегистрацию ОСИ и КСК необходимо провести до 17 сентября 2026 года, - рассказал руководитель отдела контроля в сфере регистрационной службы и регистрации НКО департамента юстиции Азамат СУЛТАНОВ. - Для них предусмотрен определенный перечень документов: заявление установленной формы, протокол собрания инициативной группы, квитанция об оплате перерегистрационного сбора в размере 1 МРП (3 932 тенге до конца 2025 года - "НГ"). Они должны привести свои наименования в соответствие с требованием закона и подать документы.

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит БЕКТАБАНОВ отметил: основная загвоздка в том, что перерегистрации препятствуют собственники квартир.

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов (второй справа)

- Мы уже собирались с руководителями ПКСК, честно сказать - ситуация там сложная, мы больше ругались. Проблема в том, что один из документов - это протокол. Люди сами не соглашаются протокол подписывать. Они говорят: «Нас все устраивает, мы хотим работать и как работали», - сказал он. И спросил: - Нам обязательно проводить собрание или достаточно, чтобы совет дома оформил документы? Председатели КСК в целом согласны, но они не могут собрать подписи.

В департаменте юстиции заметили, что после перерегистрации по сути ничего не поменяется - кооперативы как работали, так и останутся, только документы и названия приведут в соответствие с законом.

- Это понятно, но всем это не объяснишь, - парировал Бектабанов. - Уже ходили в наших крупных кооперативах, в ПКСК «Виктория», они уже начинали эту работу. И ни один дом подписи не собрал. Не соглашаются люди!

Костанайский отдел жилищных отношений уже закладывает финансирование на государственный социальный заказ, чтобы провести разъяснительную работу среди населения. Кроме того, представители ПКСК предлагают провести встречу их инициативной группы с работниками департамента юстиции, чтобы там ответили на большинство вопросов председателей кооперативов. Еще один вариант - провести брифинг и разъяснить изменения через СМИ.

- В каждом доме должен быть ведь представитель, выбранный на общем собрании, прежде чем они зайдут в КСК, - отметила главный специалист отдела жилищных отношений акимата Рудного Айнура КАБЕНОВА. - А здесь работа должна быть проведена по каждому дому отдельно. То есть, нам нужно согласие не 51% от всех жителей, входящих в КСК, а 51% от собственников квартир каждого дома по отдельности. Объем очень большой, плюс у нас еще дома в Качаре. Своими силами, грубо говоря, у нас два специалиста и три методиста, мы физически просто не справимся. Это будут те же проблемы, с которыми мы столкнулись, когда создавали первые ОСИ.

К примеру, рудненское ТОО «Спутник-2012» обслуживает больше 100 домов. В каждом нужно будет собрать подписи, и только тогда ТОО сможет пройти перерегистрацию.

- Зачем вообще нужна перерегистрация? - уточнил корреспондент «НГ»

- Это требование закона, - ответил Азамат Султанов. - Там меняется название. И если раньше КСК и ОСИ были коммерческими организациями, некоторые регистрировались как ТОО, то сейчас они должны быть только некоммерческими.

- Что будет, если они не пройдут перерегистрацию?

- Их будут ликвидировать по искам отдела жилищных отношений, а на их место назначать временные управляющие компании, после чего нужно будет заново создавать ОСИ, - резюмировал представитель департамента юстиции.

Обсудив проблему, чиновники из департамента юстиции и отделов жилищных отношений договорились, что начнут разъяснительную работу с председателями КСК и ОСИ сразу после того, как жилые дома в Костанае и Рудном подключат к системе отопления.

Фото автора