Не прошедшим модернизацию рынкам Казахстана угрожает закрытие, заявил заместитель председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев, передает КазТАГ.

«С 1 января 2026 года в отношении владельцев рынков, не завершивших работы по модернизации, предусмотрена административная ответственность. (…) Судья может принять решение о приостановлении деятельности (рынка – КазТАГ). Это серезно для собственника рынка, и мы сейчас видим, что все собственники рынков проводят работу, не нарушая законодательство», - сказал Жаутикбаев на брифинге в понедельник.

По его информации, основное воздействие оказывает предписание, в котором устанавливается определенный срок исполнения. В случае неисполнения предписания, по статье 462 КоАП РК материалы направляются в суд.

Также, суд может привлечь к административной ответственности от 150 до 500 МРП.

Если универсальные торговые рынки не модернизируются, то их администрации на первый раз предупреждаются. При фиксации нарушения второй раз в течение года им выставляется штраф в размере 25 МРП, добавил Жаутикбаев.

Всего за последние четыре года модернизировано, по его данным, 156 рынков. В 2025 году планируется модернизация 100 рынков.

«В настоящее время из этих 100 рынков на 57 полностью завершены строительные работы, а на остальных – частично выполнены или находятся на стадии завершения», - сказал он.

Министерство намерено довести долю современного формата торговли до 70% к 2029 году. Сейчас этот показатель составляет 41%.