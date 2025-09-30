Инспекция транспортного контроля по Костанайской области предоставила "НГ" комментарий происшествия на железнодорожной ветке по улице Уральской за аэропортом.

- 10 сентября в 13 часов 30 минут в 1-м маневровом районе по станции Костанай на подъездном пути при передвижении вагонов с помощью трактора-погрузчика грузоотправителя допущен уход 18 вагонов с наездом на тупиковую призму и последующим сходом вагона № 29268083. Оперативная информация в РГУ о данном нарушении безопасности движения поездов поступила в течение одного часа с момента происшествия, - сообщили в инспекции.

Специалисты инспекции составили протокол в отношении предприятия об правонарушении, предусмотренном ст. 559 ч. 8 КоАП РК.

Как сообщили в ведомстве, всего с начала года участниками перевозочного процесса и вспомогательными службами железнодорожного транспорта по Костанайской области было допущено 58 случаев нарушений безопасности движения поездов и производства маневровой работы. Все случаи были классифицированы и взяты к учету инспекцией. В отношении участников перевозочного процесса и вспомогательных служб железнодорожного транспорта инспекция рассмотрела 85 административных материалов. Наложены штрафы на сумму 4 млн 686 тыс. 376 тенге за нарушения требований транспортного законодательства РК в области железнодорожного транспорта.

Кроме того, специалисты инспекции в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК провели 6 внеплановых проверок ветвевладельцев подъездных путей, по вине которых были допущены сходы подвижного состава. В ходе проверок было выявлено 62 нарушения по содержанию верхнего строения железнодорожных подъездных путей.

Напомним, читатели сообщали о еще одном ЧП на железной дороге - 14 сентября произошел сход вагона и опрокидывание контейнера.

- Сообщаем что уполномоченными органами проводятся проверочные мероприятия, - прокомментировали в Костанайской транспортной прокуратуре этот инцидент. - В настоящий момент устанавливаются причины схода фитинговых платформ. О результатах будет известно позже.

Фото предоставлено читателем