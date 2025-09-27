Видеозаписи с вагонами грузового поезда, сошедшими с рельсов, прислали «НГ» читатели.

Судя по надписи на первом видео, дата происшествия - 10 сентября, место - улица Уральская, за Аэропортом. "НГ" запросила комментарии. В ответ нам пообещали дать ответ "в понедельник, в рабочее время".

О втором инциденте уже сообщил журналист Михаил КОЗАЧКОВ в своем телеграм-канале:

«Как утверждает отправитель, 14 сентября произошел сход вагона и опрокидывание контейнера, но инцидент почему-то не попал в сводки. Я уточнил в Департаменте полиции на транспорте - там говорят, что такое происшествие не зарегистрировано. За что люблю нашу железную дорогу - за стабильность».

- Сообщаем что уполномоченными органами проводятся проверочные мероприятия при координации Костанайской транспортной прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве инцидент от 14 сентября. - В настоящий момент устанавливаются причины схода фитинговых платформ. О результатах будет известно позже».