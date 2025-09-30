Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
30 сентября 2025, 11:23 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 30 сентября, утром в на переезде в районе ПЧСТР. Легковой автомобиль выехал на рельсы и его снес и протащил тепловоз, следовавший по путям. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель.
- По факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях в районе ПЧСТР сотрудниками полиции собран весь необходимый материал, - сообщили нам в пресс-службе департаменте полиции. - По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Volkswagen, не убедившись в безопасности проезда и проигнорировав сигнал семафора, выехал на железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал тепловоз.
В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинскую организацию.
Последние новости
30.09.25 15:03 Вода по часам, фекалии в кюветах - На проблемы, вызванные паводком, уже несколько месяцев жалуются сельчане в Костанайской области
30.09.25 10:34 Как выбрать арматуру для строительства дома в Казахстане
30.09.25 08:59 Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
29.09.25 21:32 Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
29.09.25 20:07 Где учиться работе с искусственным интеллектом
29.09.25 19:19 Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.