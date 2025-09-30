ДТП произошло сегодня, 30 сентября, утром в на переезде в районе ПЧСТР. Легковой автомобиль выехал на рельсы и его снес и протащил тепловоз, следовавший по путям. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель.

- По факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях в районе ПЧСТР сотрудниками полиции собран весь необходимый материал, - сообщили нам в пресс-службе департаменте полиции. - По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Volkswagen, не убедившись в безопасности проезда и проигнорировав сигнал семафора, выехал на железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал тепловоз.

В результате столкновения пассажир автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинскую организацию.