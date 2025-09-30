Скульптор Серикжан ИЩАНОВ имел неосторожность присоединиться к конкурсу "Бюджет народного участия". Его проект "Путь к любви" настолько понравился горожанам, что они проголосовали за то, чтобы он украсил город. Ищанов придумал кинетическую скульптуру: двое как бы расстающихся влюбленных все же тянутся друг к другу, а над ними сияет эффектное солнце, лучи которого вращаются при ветре. Местные власти учли волю сограждан и запустили процесс. Но в нем не нашлось места… автору, сообщает общественно-политическая газета "Время".

Конкурс выиграла некая фирма "Алмас" из Атырау, которая предложила воплотить задуманное Ищановым по более низкой цене - 8,7 миллиона тенге. Скульптор же был уверен, что его оригинальное творение невозможно сделать качественным дешевле чем за 12,8 миллиона тенге, и проиграл конкурс.

- Я был удивлен, почему заказчик - отдел ЖКХ - проигнорировал закон о госзакупках, - недоумевает Ищанов. - Ведь там прямо говорится, что объекты интеллектуальной собственности должны закупаться из одного источника. А ведь у меня оформлено авторское право на эту скульптуру, есть патент. Мои аргументы на руководство ЖКХ не произвели впечатления, ничего добиться я не смог.

А на днях Серикжан увидел, что сотворили с его замыслом бизнесмены, воспользовавшиеся чужим авторским решением, и схватился за голову.

- Это топорная работа! - характеризует новый рудненский арт-объект Ищанов. - Здесь использованы некачественные материалы, все исполнено халтурно: из-под ажурного основания бесстыдно выглядывает арматура, фигуры сделаны примитивно, да и в целом все это не по-скульптурному! А чего стоит этот толстый грубый столб, к которому прикрепили солнце! Главное, что мое авторское решение украдено и искажено. Я как автор не могу такую работу не то что принять, но даже назвать ее своей. Это плагиат!

Слова Серикжана Ищанова тут же подтвердили силы природы: в ночь на понедельник, 29 сентября, в Рудном выпал снег и скульптура не выдержала. Кинетическое солнце рухнуло! Творение атырауских мастеров не простояло и двух дней.

Корреспондент "Времени" связался с методистом отдела ЖКХ Алексеем НУРУШЕВЫМ, который выложил видеосъемки окончания работ по установке композиции в Инстаграме. Он спросил его мнение насчет обвинений в использовании чужой интеллектуальной собственности. Вот какой вышла переписка:

"Зачем спрашивать мнение, если вы свой негатив и однобокость уже высказываете? - неожиданно ответил Нурушев. - Система госзакупок вам известна, повлиять на выбор победителя конкурса невозможно: кто выиграл, тот и работает".

Пришлось ответить, что вопрос заключался в уточнении позиции ведомства насчет плагиата. Закупки закупками, но авторское право никто не отменял!

Нурушев взял номер телефона журналиста и пообещал, что мне "перезвонит руководитель". Кто именно - руководитель отдела ЖКХ либо компании, выигравшей конкурс, - он не уточнил. Обещанного звонка ждет до сих пор.

Тем временем считающий себя обманутым и обворованным скульптор заявил о начатой им борьбе за свои права как гражданина, так и художника. А заодно и права рудничан, проголосовавших за его творение, но не безвестных халтурщиков.