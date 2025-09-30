В селе Майское района Беимбета Майлина после строительства водопровода воду подают с перебоями, а платить за нее сельчанам приходится дорого. К тому же у сельской канализации нет балансосодержателя. Как все это комментируют чиновники?

Открытый люк на одной из улиц села Майского - здесь легко может провалиться ребёнок или взрослый



"Платим 507 тенге за 1 куб. м"



Как сообщила "НГ" председатель местного сообщества Галина ТКАЧЕНКО, реконструкция водопровода началась в 2022 году, завершить работы должны были в декабре 2023 года.

- Но объект до сих пор не передан на баланс ГКП «Тобол», а находится на балансе отдела архитектуры и строительства акимата района. Технические документы так и не были оформлены, - возмущается она. - В прошлом году мы пользовались водопроводом, но весной паводок затопил 5 скважин и сейчас работают только две. Воду подают по часам, ночью отключают. Подрядчик менять оборудование не будет, так как в районе не был объявлен режим ЧС в связи с паводковыми водами. Сейчас платим за воду 507 тенге за 1 куб. м, что очень дорого. А местный акимат не может подать заявку на субсидирование, так как водопровод так и не был сдан в эксплуатацию.

По словам Ткаченко, проблемы с водопроводом начались ещё на этапе строительства: трубы зарывали без щебня, в некоторых местах проложили их на поверхности. Жители жаловались на нарушение технологии, в итоге часть труб пришлось менять. После укладки грунт просел, колодцы оказались разрушенными - крышки провалились, благоустройства нет. К тому же сейчас регулярно случаются порывы.

В июле прошлого года село посещал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Тогда на встрече с населением аким района обещал, что проблема с водопроводом решится до 1 августа 2024 года.

Канализация без хозяина

- Вопрос с канализацией также не решается с 2022 года, - продолжает Ткаченко. - В селе есть внутренняя система, но отсутствуют очистные сооружения, коллекторы и канализационно-насоснаяе станция. Земля под них до сих пор не отчуждена, ни одно из этих сооружений не построено. У канализации нет балансосодержателя, поэтому мы сами чистим колодцы и устраняем засоры. Фекалии стекают в кюветы. А это прямая угроза для здоровья!



По словам председателя сообщества, подвал многоквартирного жилого дома № 100 по ул. Индустриальной регулярно затапливает канализационными водами.

Так выглядят улицы Майского: временные водопроводные люки и разбитая дорога

Сельчане требуют:

завершить все работы по водопроводу и устранить нарушения;

передать его на баланс ГКП;

назначить официального балансодержателя канализации;

узаконить землю под необходимые объекты;

начать строительство очистных сооружений и фильтрационных полей;

обеспечить контроль качества работ;

открыто отчитываться о проделанном перед населением.

Что отвечают власти

- Прокладка водопровода в селе Майское была проведена в 2022-2023 годах ТОО «АиФ». Заказчик работ - отдел архитектуры и градостроительства акимата района Б. Майлина, - сообщил в ответе на запрос "НГ" аким Майского сельского округа Сергей ЕНДОРЕНКО. - Водоснабжение в округе стабильно и подаётся круглосуточно. Все работы по строительству водопровода были проведены согласно проекту и под контролем технадзора. Данный объект находится на гарантийном сроке, и в случае выявления неисправности подрядная организация выезжает на устранение (замена люков, порывы, ремонт скважин, подсыпка и просадка грунта).

Ендоренко подтвердил, что канализация в селе не имеет балансосодержателя и ее обслуживание осуществляется собранием местного сообщества за счёт средств населения.

- В округе неоднократно проводились сходы, где рассматривался вопрос по устранению проблем с подвалом дома № 1 улица Индустриальная, - пояснил аким. - В данном доме 50 квартир являются жилыми и являются частной собственностью. Жильцы данных квартир должны самостоятельно ремонтировать канализационную систему до центрального колодца или обратиться в местное сообщество для решения данного вопроса.

Внутри одного из колодцев. Видно, что работы по реконструкции водопровода застряли на полпути

На наши вопросы также ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата района Б. Майлина Донас ЖАКСИЛИКОВ. Он сообщил, что на прокладку водопровода выделили 902, 6 млн тенге, сеть была введена в эксплуатацию и работала в штатном режиме до паводков весной 2024 года, когда затопило насосную станцию и вышло из строя электрическое оборудование.

- Отдел архитектуры направил заявки в область на выделение средств для замены оборудования, но средства не были выделены, - отметил Жаксиликов. - Нарушений при строительстве водопровода не выявлено,

А также сообщил, что объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы водоотведения. Направлены заявки на финансирование из областного бюджета.

"Аким области в курсе, но мер нет"

4 сентября 2025 года жители района вновь встречались с акимом области Кумаром Аксакаловым.

- Все материалы и свежие фото мы передали ему в руки, - сообщила Галина Ткаченко. - Аким области знает обстановку, но будут ли меры - мы не знаем. По канализации вроде что-то зашевелилось, а вот с водой всё по-прежнему: Жаксиликов говорит, что не занимается этим, в архитектуре никого нет, а районный аким поручения даёт, но не контролирует их исполнение. В итоге водопровод, который должны были передать на баланс в декабре 2023-го, так и не передан. Мы платим большие деньги за воду при маленьких зарплатах и пенсиях и никого это не волнует, хотя средства были выделены.

Местный житель показывает, как выглядит нагревательный элемент бойлера после годового использования /Кадр из видео

Пока местные жители говорят о перебоях с подачей воды и нарушениях, власти настаивают, что водоснабжение круглосуточное, а проблемы будут решены через областное финансирование. Когда - неизвестно.

Напомним, что летом 2022 года ТОО «АиФ» раскопало несколько улиц для ремонта водопровода. Жители жаловались, что на неосвещённой дороге появились ямы глубиной до пяти метров. А в ночь на 25 августа произошла трагедия - в один из неогороженных котлованов упала 45-летняя жительница Елена Шаповал. Женщина получила тяжёлые травмы и через несколько дней умерла. Суд по этому делу состоялся 25 января этого года. На скамье подсудимых оказался 60-летний прораб ТОО «АиФ» Жанибек Сарсембаев. Его признали виновным в нарушении правил безопасности ведения строительных работ (ч. 2 ст. 272 УК РК) и назначили наказание - три года лишения свободы условно.



