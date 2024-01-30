60-летнего прораба ТОО "АиФ" Жанибека САРСЕМБАЕВА обвиняли в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 272 УК РК).

Сарсембаев дал указание раскопать котлован в селе Майское для ремонта водопровода, но не оградил его и не обеспечил освещением ночью. Не заметив опасность, в котлован упала 45-летняя Елена Шаповал, которая позже скончалась.

Фото из архива "НГ"

Суд района Беимбета Майлина вынес решение по этому делу 25 январяю.

Как и просил прокурор, суд не стал лишать Сарсембаева свободы. Его признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет условно. Об этом сообщил Костанайский областной суд.

- Суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, - отмечается в сообщении. - Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Приговор еще не вступил в законную силу.

Иски о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда потерпевшие предъявили к ТОО "АиФ", которое занималось ремонтом водопровода. В пресс-службе облсуда отметили, что сумма морального вреда снижена с 20 млн до 14 млн тенге. Из них 8 млн должны выплатить сыну погибшей жительницы села. Размер материального ущерба составил более 800 000 тенге.

В прениях адвокат родственников погибшей Олег ЗАХВАТАЕВ настаивал, что отвечать за смерть человека должен не прораб, с которым у ТОО был фиктивный договор найма, а директор ТОО "АиФ" Сергей Мастега. И просил начать отдельное досудебное расследование против руководителя фирмы.

- Если от ТОО "АиФ" будет подана жалоба на приговор в областной суд, тогда мы тоже подадим на апелляцию в части суммы морального вреда, будем настаивать на 20 млн, - прокомментировал "НГ" приговор Захватаев. - К Сарсембаеву, как таковому, у нас претензий нет. Я и говорил поэтому в суде, что не считаем его виновным, и не просил для него жесткого наказания. В этой части мы не будем настаивать на изменениях в решении суда. Будем ли мы добиваться начала расследования против директора ТОО "АиФ"? Я пока не могу ответить на этот вопрос, нужно посоветоваться, согласовать позицию с потерпевшими.