Прения в процессе в отношении 60-летнего прораба ТОО «АиФ» Жанибека САРСЕМБАЕВА прошли в суде района Б. Майлина 23 января. Подсудимый полностью признал вину, но за него вступились потерпевшие, родственники погибшей женщины. Они не согласны с обвинением и требуют начать расследование против директора ТОО «АиФ» Сергея Мастеги. Скорее всего, по итогам этого разбирательства никого сажать за решетку не будут. По крайней мере, к этому все идет.

Жанибек Сарсембаев признал вину, но просил не лишать его свободы

Три года, условно

Сарсембаева обвиняют в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвинение считает, что Сарсембаев в августе 2022 года дал поручение вырыть котлован для ремонта водопровода и не обеспечил его ограждением. В результате 45-летняя Елена Шаповал, возвращаясь на велосипеде поздно вечером домой, упала в яму и от полученных травм скончалась.

Санкция ч. 2 ст. 272, по которой судят бывшего прораба, предусматривает безальтернативное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако прокурор Орынбасар САРТОВ в прениях просил считать наказание условным.

У прокурора Орынбасара Сартова и адвоката подсудимых Олега Захватаева разный взгляд на виновность подсудимого

- Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, считаю полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, - сказал Сартов. - Отягчающих обстоятельств гособвинение не усматривает. Также не могу не обратить внимание на то, что Сарсембаев, чувствуя свою вину, добровольно перечислил 1 млн тенге одному из потерпевших, тогда как гражданский иск к нему не предъявлен. С учетом смягчающего обстоятельства, личности подсудимого, ранее несудимого, характеризующегося только с положительной стороны, считаю, что его исправление возможно без изоляции от общества путем применения ст. 63 УК РК. Прошу суд признать виновным Сарсембаева и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Назначенное наказание считать условным.

«Не он должен отвечать»

Адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы родственников погибшей, считает суд над Сарсембаевым попыткой избежать наказания для реальных виновников трагедии.

- Руководство ТОО «АиФ» на протяжении всего заседания пытается уйти от ответственности как уголовной, так и материальной, - выступил в прениях Захватаев. - Все доводы их сводятся к тому, что котлован, в который упала Шаповал, вырыт не для нужд «АиФ», а во-вторых, у фирмы договор ГПХ с Сарсембаевым, на основании которого прораб должен нести ответственность персонально. Директор ТОО отрицает факт трудовых отношений. Видимо, преследуя цель уйти от материальной ответственности.

Захватаев отмечал, что Сарсембаев никак не мог по договору выполнять работы, на которые требуется специальная лицензия. И, соответственно, не он должен отвечать за вырытый и неогражденный котлован.

- Считаю, что необходимо начинать досудебное расследование против директора ТОО «АиФ», который не обеспечил необходимую координацию и соблюдение мер, касающихся безопасности труда, - сказал адвокат. И резюмировал: - Если же суд придет к мнению об ошибочности мнения потерпевших, то прошу назначить справедливое наказание и удовлетворить гражданские иски в полном объеме. Материальные затраты подтверждены документально. Кстати, не все чеки удалось сохранить. А потерпевшие потеряли самого близкого человека.

«Узнал утром от Сарсембаева»

Директор ТОО «АиФ» Сергей МАСТЕГА проходит по этому делу как гражданский соответчик, потому что именно к ТОО родственники погибшей предъявили иски о компенсации морального вреда на общую сумму 20 млн тенге. Кроме того, они требуют выплатить более 840 000 тенге в качестве компенсации погребальных расходов. Государственный обвинитель просил удовлетворить иски частично и снизить сумму компенсаций.

Мастега с исками не согласен. Он утверждает, что Сарсембаев не мог дать приказ вырыть котлован экскаваторщику ТОО «Темиржолсу-Костанай», у которого с «АиФ» был договор о субподряде. По словам директора ТОО «АиФ», у Сарсембаева был отдельный договор с ТОО «Темиржолсу-Костанай», о котором Мастега узнал только на стадии следствия. Поэтому предъявлять гражданские иски он предлагает не к ТОО «АиФ», а к ТОО «Темиржолсу-Костанай».

Сергей Мастега считает, что иски о компенсации вреда в его адрес не обоснованы

- Все действия по подготовке котлована проходили под контролем мастера «Темиржолсу» Майбасова, который постоянно звонил и просил экскаватор, сигнальную ленту, - сказал Мастега. - Более того, все земляные работы были переданы по условиям договора в «Темиржолсу-Костанай». Поэтому они были обязаны соблюдать все требования безопасности, что отражено в пункте 3.1.6 договора субподряда. Котлован был вырыт по собственной инициативе, без указания и контроля со стороны ТОО «АиФ». Я узнал о случившемся только утром после несчастного случая, когда мне позвонил Сарсембаев и рассказал об упавшей женщине. Я тогда же спросил у Сарсембаева, что они вообще там делали. Ведь подсудимый не должен был выполнять работы на участке субподрядчика. На мой вопрос Сарсембаев не ответил.

Прокурор возразил: ТОО «АиФ» признано гражданским ответчиком, так как, согласно договору госзакупок от 19 мая 2020 года, наличие субподрядчиков не освобождает подрядчика от материальной или другой ответственности. Иными словами, неважно, кто копал котлован, важно лишь то, по мнению обвинения, что договор заключен с ТОО «АиФ» - именно они отвечают за все виды работ.

Жанибек Сарсембаев в прениях был крайне краток. Его адвокат заявила, что ответственность должен нести другой человек, но если суд с этим не согласится, то она просит не лишать своего подзащитного свободы.

- Уважаемый суд, я вину признаю, никакие доводы не оспариваю, - выступил в прениях Сарсембаев. - Сожалею о случившемся. Прошу прощения у потерпевших. Искренне не хотел, чтобы Шаповал Елена погибла. Со своей стороны я внес моральный ущерб ребенку несовершеннолетнему. И прошу суд не лишать меня свободы, применить статью 63 УК РК.

Решение по этому делу огласят в четверг, 25 января.

Фото Георгия ГОВОРОВА