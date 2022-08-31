После трагедии в селе остановили ремонт водопровода. Кто виноват и что делать?

В селе Майское района Беимбета Майлина в середине лета раскопали сразу три улицы. Жители уже тогда были недовольны, что посреди единственной дороги, на которой не включают уличное освещение, появились ямы глубиной от 3 до 5 метров. Вечером 25 августа произошло ЧП: в одну из ям упала местная жительница, 45-летняя Елена Снесарь. Через пару дней от полученных травм она умерла. Теперь сельчане боятся отпускать детей в школу.

Ямы и траншеи для прокладки водопровода ограждают ленточками, некоторые уже порваны

«Света нет, рабочих тоже»

У Елены КУЛИЕВОЙ трое детей в возрасте от 7 до 17 лет. Впереди - учеба, мама боится отправлять их в школу по улицам, где буквально на каждом шагу подстерегают «сюрпризы».

- Водопровод начали копать где-то месяц назад, - вспоминает Елена. - Одновременно раскопали несколько улиц. Дело в том, что посреди дороги выкапывают яму из глины, человек идет и не может понять, с какой стороны ее обойти. Справа ее машины объезжают, слева никаких ограждений до трагедии не было. Шаг влево - и ты больше не жилец. Мало того что они раскопали улицы, так они все это еще и бросили. Рабочих нет, мы их совсем последнюю неделю не видели, техника стоит. Попросили акимат хотя бы наладить уличное освещение, но нет. Его обещают включить не раньше октября. Они не смогли согласовать с подрядчиком, чтобы мы не блуждали в потемках.

Проблема еще и в том, что новые ямы в селе до недавнего времени появлялись без предупреждения. Сельчане рассказывают, что ямы, в которую упала Елена, утром в четверг, когда женщина уезжала на велосипеде, еще не было. А вечером уже не смогла ее разглядеть.

- Фонарь здесь светит только возле магазина «Лотос», - объясняет Кулиева и добавляет: - У нас за школой строится спортивная площадка, ТОО «Варваринское» выделило деньги. Аким там чуть ли не каждый день фотографируется. А на этих улицах ему ничего не надо. Пусть приедет и посмотрит! Может, сам попытается объехать эти раскопки.

В яме Елену нашел Дмитрий НИКУЛИН. Он возвращался с другом с прогулки и услышал просьбы о помощи.

Дмитрий Никулин услышал крики упавшей в яму женщины

- Я как раз говорил другу, что кто-то может в эти ямы упасть, - рассказал «НГ» Дмитрий. - И буквально через пару секунд слышу, как человек просит о помощи. Я не сразу понял, кто угодил в яму. Мы сразу побежали по дворам звать на помощь. Соседи принесли лестницу, чтобы спуститься вниз. Через минут 15 из райцентра приехала машина скорой помощи, а еще через 5 минут манипулятор, который достал пострадавшую.

Рассказы местных жителей и представителей власти расходятся в том, какие были приняты меры безопасности до трагедии. Первые настаивают на том, что знаков, лент и ограждений возле ямы не было. Вторые - на обратном.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области, комментируя ЧП, сообщили:

- По факту смерти жительницы села полицией проводится досудебное расследование. 25 августа в селе Майское 45-летняя женщина, управляя велосипедом, опрокинулась в огороженную заградительной лентой яму для установки смотрового колодца водопровода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

Родители здесь радуются тому, что дети не качаются на качелях возле дома (слишком близко к траншеям), а играют в куче песка, оставленного строителями вдалеке от опасных мест. У Виктории ЧИПИЗУБОВОЙ тоже маленький ребенок, которого она боится отпускать на улицу.

- Ребенку скоро будет 5 лет, и я просто не могу поймать ее по селу, - говорит Виктория. И формулирует требования односельчан: - Мы хотим, во-первых, наказания за смерть Елены. Из-за этого все здесь собрались. Во-вторых, мы хотим, чтобы скорее закопали эти ямы. Мне кажется, что в деревне уже никому не нужен такой водопровод. Освещение в ночное время пусть дадут, мы ведь многого не просим! В акимат наш идти я смысла особого не вижу, там бардак.

Ленточки для защиты?

Заказчик реконструкции водопровода, согласно данным сайта госзакупок, не сельский акимат, а отдел архитектуры и градостроительства акимата района Беимбета Майлина. Закупали через открытый конкурс. В результате с плановой суммы договора в 848,3 млн тенге удалось снизить до 805,9 млн. Из опубликованной технической спецификации особенности реконструкции узнать почти невозможно. Из полезной информации - только сроки исполнения договора. Реконструировать должны в 2 этапа и завершить до октября 2023 года. Гарантийный срок - 36 месяцев. Графа «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о госзакупках» просто не заполнена. Никаких особенных требований к обеспечению мер безопасности мы найти не смогли. Конкурс выиграла костанайская фирма ТОО «АиФ».

Комментарий от подрядчика «НГ» получить пока не удалось. Зато нам удалось поговорить с акимом села Майское. Сергей ЕНДОРЕНКО встретил нас и нескольких жителей села Майское и рассказал о принятых мерах:

Сергей Ендоренко: «Эта фирма работает больше 25 лет, никогда раньше такого не было»

- Работы начались с 7 июля, проект двухгодичный, в этом году мы делаем обводную линию, на следующий год - подводная. Что еще сказать? Рабочие присутствуют, работы идут по плану. Но, так как у нас случилось происшествие, работы будут приостановлены. Они сейчас закапывают все ямы, пока не будет полностью решена проблема со светом. Если у них будет свет до утра гореть, тогда они будут продолжать работы. Уличное освещение у нас по плану включат с 1 сентября. Но мы его включаем для населения пока только до 24 часов. У нас даже в райцентре включают не на всю ночь.

По словам акима, всю ночь освещение работает на центральной улице. Жители парируют, что как раз там ям пока нет.

- Мы с подрядчиком постоянно на связи, - добавил Ендоренко. - Постоянно смотрим, как они работают, когда и где. Если ограждений не было, мы говорили подрядчику, они его устанавливали. Бывали даже случаи, что жители села сами похищали знаки, за всеми не уследишь. Я все прекрасно понимаю, у меня тоже есть дети. Сейчас рабочие зароют ямы. Я только говорил с подрядчиком, они до 1 сентября все ямы зароют. Эта фирма работает больше 25 лет, никогда раньше такого не было. Теперь они будут работать, но все ямы на ночь зароют.

Во время разговора с жителями в акимат приехал муж погибшей Николай СНЕСАРЬ.

- Что ну, что ну! И это аким поселка руками разводит... - говорил он.

- Коля, мы хотели с вами пообщаться, субподрядчики...

- Зачем со мной общаться? Жена двое суток в больнице лежала, что же вы со мной не хотели пообщаться? Чем вы мне хотели помочь? Когда журналисты приехали, у вас желание пообщаться появилось... Что с вами разговаривать, встретимся в суде!

Глубина ям, раскопанных в Майском, - несколько метров

Корреспонденту «НГ» Николай коротко пояснил: пока идет следствие, он не может разглашать детали произошедшего. Жена была в больнице в тяжелом состоянии с переломанными ребрами и разорванным легким. Акимат ничего после трагедии не предпринял.

В воскресенье, 28 августа, в Майском простились с Еленой Снесарь. У нее остался 14-летний сын. Яму, в которую упала Елена, по словам соседей, зарыли уже на следующее утро после трагедии. На ее месте, среди следов от тяжелой техники, стихийный мемориал из цветов и свечки.

Полиция ведет досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК (нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Рабочие ТОО «АиФ» устанавливают колодец возле сельской школы

Корреспондент «НГ» в селе побывал 27 августа. Рядом со школой работают сотрудники ТОО «АиФ». Возле большинства ям на тот момент действительно установлены дорожные знаки и натянули красно-белые ленты. Правда, в некоторых местах они уже порвались и развеваются от ветра. Помогут ли такие меры предотвратить новую трагедию?

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