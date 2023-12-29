Уголовное дело по факту гибели жительницы села Майское рассматривает суд района Беимбета Майлина. На скамье подсудимых 60-летний прораб ТОО "АиФ" Жанибек САРСЕМБАЕВ. Его обвиняют по ч. 2 ст. 277 УК РК (нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Август 2022 года. Ямы и траншеи для прокладки водопровода в с. Майское ограждают ленточками, некоторые уже порваны /Фото из архива "НГ"



45-летняя Елена Шаповал (Снесарь) вечером 25 августа 2022 года возвращалась домой на своем велосипеде. Примерно в 23:30, как установит следствие, она упала в яму, выкопанную для ремонта водопровода. Через пару дней скончалась. "НГ" рассказывала об этой истории - тогда местные власти, реагируя на ЧП и недовольство жителей села, остановили работы, а ямы закопали. Осенью 2023 года дело поступило в районный суд.

По версии следствия, именно Жанибек Сарсембаев отвечал за правила безопасности, но не обеспечил их. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Жанибек Сарсембаев / Кадр из трансляции

Вот как произошедшее описывает в обвинительном акте старший следователь Евгений ОБЕРТЫНСКИЙ:

- 24 августа Сарсембаев в целях подготовки площадки для использования установки горизонтально-наклонного бурения дал указание экскаваторщику Матвееву о выкопке рабочего котлована для установки колодца разводящих сетей водопровода. После завершения работ Матвеев предъявил его для приемки Сарсембаеву, на что последний принял котлован без замечаний.

Следователь отмечает, что вырытый котлован Сарсембаев должен был оградить или накрыть крышкой, а в темное время суток "обеспечить освещение ограждения лампами напряжением не более 42В".

- Однако, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможность наступления тяжких телесных последствий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия, допустил нарушение норм безопасности, - пишет Обертынский.

28 декабря на очередном заседании суда Сарсембаева спросили - почему на стадии следствия он отрицал свою вину, а с началом судебного процесса раскаялся и полностью признал вину? Его ответ по видеосвязи корреспондент "НГ" не расслышал. Но вопрос непростой.

Дело в том, что адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы родственников погибшей, направил прокурору района заявление, в котором просит отказаться от обвинения в отношении Жанибека Сарсембаева. То есть, потерпевшие по делу не согласны с обвинением против бывшего прораба. Более того, они просят начать новое досудебное расследование против директора ТОО "АиФ" Сергея Мастеги. Именно его родственники винят в произошедшем.

- Считаю, что Жанибек Сарсембаев ошибочно признан подозреваемым по уголовному делу и необоснованно предан суду, - пишет в заявлении Захватаев. - В материалах дела имеется договор ГПХ, заключенный между ТОО «АИФ» и Сарсембаевым, в котором не указано место оказания услуг, что лишает возможности определить точное место (объект), где должен был выполнить работы исполнитель. Соответственно, все сомнения в данном случае должны трактоваться в пользу подсудимого. Более того, Сарсембаев не может оказывать услуги в строительстве в качестве подрядчика, так как не имеет специальные лицензии и разрешения, а также не являлся предпринимателем, чтобы заключить данный договор ГПХ.

Адвокат обращает внимание прокурора на то, что во время одного из судебных заседаний директор ТОО "АиФ" пояснял: приказ о назначении прораба ответственным лицом издан формально - для заполнения уведомления о начале строительства в ГАСК. Трудовые отношения не оформлены, приказ о приеме на работу отсутствует, трудовой договор не заключался, должностная инструкция не разрабатывалась и не подписывалась, инструктажи не проводились, с правилами в сфере строительства Сарсембаева не ознакамливали.

Это, по мнению родственников погибшей, указывает на то, что отсутствуют установленные трудовые отношения между ТОО «АиФ» и Сарсембаевым, а в таком случае прораб не обязан был по роду своей трудовой деятельности соблюдать специальные правила в сфере строительства. Этим должен был заниматься генеральный подрядчик в лице директора Сергея Мастеги.

Заявление адвоката потерпевших в суде еще не рассматривали.

Следующее заседание назначено на 8 января. Планируется, что на нем стороны могут перейти к прениям.