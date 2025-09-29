На стадионе «Центральный» в Костанае «Тобол» провел два матча чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги: перенесенный поединок 9-го тура с «Ордабасы» и встречу 24-го тура с «Кайсаром».

Матч с шымкентским клубом рассматривался не иначе как репетицией предстоящего финала Кубка РК. И если «Ордабасы» уже не за что бороться в чемпионате, то вот «Тобол» перед перенесенным поединком еще сохранял теоретические шансы даже на первое место, но при этом не гарантировал себе место в первой тройке, для чего ему в оставшихся матчах необходимо было набирать очки.

Перед поединком с шымкентским клубом костанайцы потерпели два подряд поражения, а «Ордабасы» накануне прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

Автор гола в ворота «Ордабасы» Ислам Чесноков / Фото instagram.com/fctobol

Встречу с будущим соперником по кубковому финалу пропускали дисквалифицированный на два матча за удаление во встрече с «Астаной» Асхат Тагыберген и получивший в том же поединке четвертое предупреждение Александр Зуев.

В стартовом составе у «Тобола» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Егор Хвалько, Неманья Цавнич и Марко Вукчевич, полузащитники Виктор Брага, Эссьен Эдедем и Ахмед Эль-Мессауди, а также нападающие Николай Сигневич и Ислам Чесноков (капитан команды).

Хозяева активно начали поединок, и уже на 2-й минуте едва не открыли счет после подачи Чеснокова справа в штрафную площадь на Сигневича и срезки Сергея Малого в свои ворота. Однако вратарь гостей Бекхан Шайзада в броске выбил мяч из левого от себя угла на угловой. А после розыгрыша углового удара «Тобол» заработал штрафной удар по центру недалеко от дуги штрафной площади за снос Хвалько. И после удара Вукчевича со стандарта мяч попал в левую штангу.

Угловой подает Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

На 12-й минуте после атаки «Тобола» по левому флангу Жагоров от угла штрафной площади сделал подачу на дальнюю штангу, куда устремился Вукчевич, а попытавшийся прервать ее защитник Улар Жаксыбаев в прыжке сыграл рукой. И арбитр встречи Арман Исмуратов из Астаны после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который четко реализовал Чесноков - 1:0.

После забитого гола инициатива постепенно перешла к гостям. И на 18-й минуте грузинский полузащитник «Ордабасы» Лука Имнадзе опасно пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной. А еще через две минуты нападающий гостей из Кабо-Верде Жоао Паулиньо, ворвавшись в штрафную площадь по левому краю, оказался с глазу на глаз с Устименко, но вышедший навстречу вратарь «Тобола» в падении отбил ногой мяч у боковой линии вратарской площадки.

Увлекшись атаками, гости на 24-й минуте упустили выход один на один Чеснокова, получившего передачу из центрального круга со своей половины поля от Сигневича. Однако и в этой дуэли победителем вышел вратарь, отбивший мяч на линии вратарской площадки после удара преследуемого Жаксыбаевым капитана «Тобола».

После получаса игры удар с ходу по воротам хозяев со средней дистанции нанес румынский полузащитник шымкентцев Михай Кэпэцинэ, но Устименко поймал мяч перед собой в падении. А концовка тайма прошла в обоюдоострых атаках, завершившихся ударами выше ворот.

В начале второго тайма гости провели две атаки, вновь завершившиеся ударами над перекладинами. На 50-й минуте «Тобол» ответил аналогичным ударом Жагорова с линии штрафной площади. Через четыре минуты Сигневич пробил низом от правого угла штрафной площади в ближний угол ворот, но вратарь гостей справился с ударом.

Гости вновь активизировались к 70-й минуте, создав вскоре два опасных момента у ворот Устименко, выбившего мяч из левого от себя угла ворот во втором эпизоде.

На 77-й минуте вместо Эль-Мессауди и Сигневича на поле вышли соответственно Цотне Мосиашвили и Энрике Девенс. Они добавили движения хозяевам, заработавшим в следующую минуту угловой удар. После розыгрыша стандарта Девенс с левого края штрафной площади отправил мяч верхом к дальней штанги, откуда Чесноков пробил головой выше ворот.

Гости через десять минут провели атаку по левому флангу, и вышедший на замену хорватский полузащитник Дарио Чанаджия опасно прострелил низом из пределов штрафной площади, но Устименко в падении ногой выбил мяч.

На 87-й минуте получившего травму Ндиайе заменил Жаслан Жумашев. А на третьей добавленной минуте вновь в игру вступил Устименко, отразивший мяч после удара головой в падении из центра штрафной площади вышедшего на замену полузащитника Зикрилло Султаниязова.

На седьмой добавленной минуте Бейбит Галым заменил Брагу, а на 101-й минуте финальный свисток известил о победе «Тобола».

28 сентября в заключительном домашнем матче костанайский клуб принимал занимавшего в турнирной таблице третью строчку снизу «Кайсар».

Кызылординцы, играющие в этом чемпионате только казахстанскими футболистами и рискующие вылететь из Премьер-лиги, из 23 сыгранных матчей 11 завершили вничью, в том числе и поединок первого круга с костанайским клубом (1:1).

В стартовом составе «Тобола», по сравнению с предыдущей встречей, вышли Мосиашвили и Жумашев, заменив Ндиайе и Брагу.

В обоих матчах Данил Устименко сохранил ворота в неприкосновенности / Фото instagram.com/fctobol

Хозяева уверенно начали игру, и уже на 4-й минуте Чесноков опасно пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. Через пять минут Эль-Мессауди пробил из-за пределов штрафной площади левее центра в правый нижний угол ворот, но вратарь «Кайсара» и капитан команды Нурымжан Салайдин в падении поймал мяч.

На 12-й минуте Эль-Мессауди от левого угла штрафной площади сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Чесноков головой послал мяч с отскоком от газона в сетку с внешней стороны ворот.

Следующий опасный момент у ворот гостей возник на 21-й минуте, когда Чесноков передачей из центра вывел один на один с вратарем Сигневича, но вратарь «Кайсара» вновь проявил свое мастерство, отбив мяч после удара нападающего с подступов к вратарской площадке.

Продолжавший владеть мячом «Тобол» провел на 36-й минуте хорошую атаку по правому краю и Вукчевич выполнил заброс от лицевой линии на левый край штрафной площади, откуда Сигневич сделал прострел низом, на который немного не успел Жумашев.

А через четыре минуты Жумашев из пределов штрафной площади сделал пас к ее границам на Мосиашвили, который пробил с ходу в левый верхний угол ворот. И вновь на пути мяча встал вратарь гостей, выбивший его в броске.

Втрое больше владевшие мячом в первом тайме хозяева вторую половину встречи начали в том же духе, заработав за десять минут два угловых удара, которые, правда, не принесли обострение в игре.

А на 56-й главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев провел двойную замену, выпустив вместо Цавнича и Жумашева соответственно Брагу и Шохбоза Умарова. Через две минуты Эдедем прервал на левом краю штрафной площади редкий выпад гостей, в результате которого едва не вышел один на один с вратарем нападающий «Кайсара» Айбар Жаксылыков.

«Тобол» тут же создал опасный момент у ворот гостей - Умаров слева сделал подачу в центр штрафной площади, откуда головой пробил Эль-Мессауди, но мяч пролетел мимо створа. На 64-й минуте защитник гостей Темирлан Мурзагалиев успел заблокировать удар Умарова из пределов штрафной площади. Через две минуты после подачи Чеснокова от правого угла штрафной площади Сигневич головой пробил по мячу с отскоком от газона с линии вратарской площадки, но вратарь гостей в очередной раз сыграл надежно.

На 77-й минуте «Тобол» усилил давление на ворота соперника, выпустив на поле Девенса вместо Эль-Мессауди. Продолжавшие атаковать хозяева шли вперед большими силами. На 86-й минуте, когда 19 игроков обеих команд находились в штрафной площади гостей, от ее правого угла по воротам пробил Мосиашвили. Во вратарской площадке Мурзагалиев заблокировал удар, а стоящий спиной к воротам Чесноков нанес удар через себя, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

Тут же Зуев заменил на поле Мосиашвили. Хозяева старались растянуть защиту кызылординцев, и на последней минуте основного времени Чесноков справа пробил низом в ближний угол в образовавшуюся брешь в обороне, но вратарь «Кайсара» в падении поймал мяч.

С мячом автор гола в ворота «Кайсара» Николай Сигневич / Фото instagram.com/fctobol

И когда казалось, что гости сумеют добиться 12-й ничьей, в последние секунды добавленных пяти минут Жагоров сделал заброс с левого края на противоположный край штрафной площади, откуда Вукчевич послал мяч в центр, где Девенс остановил его грудью, переиграл только что вышедшего на поле защитника гостей Абылайхана Толегенова и с линии вратарской площадки пробил по воротам. Вратарь «Кайсара» сумел отбить мяч после удара в упор, но Сигневич тут же перевел его в правый угол ворот, опередив во вратарской площадке еще одного вышедшего на замену защитника гостей Ильяса Амирсеитова.

После двух подряд побед «Тобол» набрал 50 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей, обеспечив себе место в тройке призеров.

Преследовавшие костанайский клуб «Актобе» и «Елимай», которым осталось только вести борьбу за четвертое место, также одержали домашние победы в туре - соответственно над «Кызылжаром» (1:0) и «Ордабасы» (2:1). Турнирную же таблицу возглавила «Астана», набравшая после победы в гостях над «Окжетпесом» (2:1) 53 очка. На одно очко от нее отстает «Кайрат», перенесший свой матч с «Жетыссу» на 5 октября. Еще в двух матчах с участием команд из нижней части турнирной таблицы были зафиксированы разгромы. Так, «Атырау» в гостях переиграла «Улытау» со счетом 5:1, а «Туран» в гостях уступил «Женису» - 3:6.

Матчи 25-го тура пройдут 17, 18 и 19 октября. «Тобол» в последний день сыграет в Талдыкоргане с «Жетысу». А перед этим проведет 4 октября в Кызылорде финальный матч Кубка Казахстана с «Ордабасы».