На аппаратном совещании в акимате Костаная сегодня, 29 сентября, обсуждали итоги проведения государственных закупок. Глава города отмечал, что его подчиненные успевают провести все работы, так как сроки закупок сократили с 50 до 10 дней. И привлекают местных подрядчиков, которые не подводят и не срывают работы.

- Все работы, которые были запланированы по благоустройству, подошли к завершению - осталось две недели, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - И скидка в 2% для местных подрядчиков тоже дает результат - поддерживаем местный бизнес. По цветам, которых не было в 2022 году, мы тогда добились изменения приказа и нам разрешили брать местных поставщиков. Сейчас они работают, показывают качество и своевременность.

Сегодня в Костанае выпали обильные осадки в виде снега. Корреспондент "НГ" спросил - неужели брусчатку вновь будут укладывать в таких условиях, не повлияет ли погода на качество и своевременность работ?

- Погода по прогнозу только сегодня такая, следующие 10 дней она будет нормальной, - ответил Жундубаев. - Сроки были даны. К сожалению, есть такой момент - наши подрядчики не успевают по объективным и необъективным причинам. Но, смотрите, у нас есть запас. Мы в снег заходить точно не будем. Плюсовая температура есть. Брусчатка, которая не уложена в центре... На проспекте Абая на этой неделе завершат. На проспекте Аль-Фараби будем тоже штурмовать на этой неделе. Но в любом случае у нас 10 дней есть. Я вас заверяю, что в снег и мороз класть не будем! За качеством работ проследим. Поэтому я говорю своим коллегам в отделе ЖКХ - сапоги надеваем, вместе с ними становимся и до конца вопрос закрываем. Потому что другого времени у нас нет и не будет. Это касается и дорожных работ, и обновления фасадов многоэтажек, и укладки брусчатки.

8 сентября президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании к народу заявил:

- На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди, естественно, тянутся в столицу.

- Не про вас ли говорил президент? - спросил корреспондент "НГ" акима Костаная.

- Вы думаете, он про меня говорил? - переспросил Жундубаев, вызвав в зале смешки. - Я думаю - нет. Благоустройство города - это тоже поручение президента по содержанию областных центров. Если вы заметили, мы просто так брусчатку не перекладываем. Я не знаю, какие там примеры были, не хочу туда вдаваться. Мы укладываем брусчатку там, где она необходима. Но вы поймите правильно: мы не можем центр города без благоустройства содержать. Если цветы не сажать, брусчатку не делать, остановки не обновлять - это все комплекс работ по благоустройству. Я считаю, что здесь все оправдано и эффективно.

